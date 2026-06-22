محمدی: تبلیغ دینی باید با زبان روز و متناسب با نیاز نسل جوان باشد

حجت‌الاسلام علی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی اظهار کرد: در سایه تلاطم‌های فکری و بحران‌های ارزش‌محور که جهان امروز با آن مواجه است، رسالت تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی، وظیفه‌ای فراتر از یک فعالیت ساده و در حکم یک ضرورت حیاتی برای صیانت از هویت دینی و اجتماعی جامعه تبدیل شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه گفت : در دنیای امروز که سرعت انتقال اطلاعات بی‌سابقه است، نقش تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی نه تنها در انتقال مفاهیم، بلکه در مدیریت افکار عمومی و پاسخگویی به چالش‌های فکری نسل جوان اهمیت دوچندان یافته است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه با تقدیر از تلاش‌های مبلغان، فعالان فرهنگی، معلمان و اصحاب رسانه تصریح کرد: فعالان این عرصه در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند و استمرار فعالیت آنان نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید ارتباطی و رسانه‌ای است.

وی با تأکید بر ضرورت تحول در ابزارهای تبلیغی گفت: عبور از شیوه‌های سنتی و حرکت به سمت استفاده هدفمند از رسانه‌های نوین، یکی از الزامات اثرگذاری تبلیغ دینی در جامعه امروز است.

حجت الاسلام محمدی تمرکز بر مخاطب جوان را از اولویت‌های حوزه تبلیغ دانست و بیان کرد: تولید محتوا باید متناسب با زبان، نیازها و دغدغه‌های نسل جدید طراحی شود تا پیام‌های دینی بتواند ارتباطی مؤثر و ماندگار با مخاطب برقرار کند.

وی همچنین اخلاق در اطلاع‌رسانی را یکی از مهم‌ترین الزامات عصر حاضر عنوان کرد و افزود: صداقت، دقت و مسئولیت‌پذیری در انتقال اخبار و آموزه‌ها باید همواره مورد توجه فعالان رسانه‌ای و تبلیغی قرار گیرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه از برگزاری برنامه‌های مختلف به مناسبت این روز خبر داد و خاطرنشان کرد: برگزاری همایش‌ها، نشست‌های تخصصی و برنامه‌های فرهنگی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: تبلیغ امروز فراتر از سخنرانی سنتی است و باید با بهره‌گیری از زبان روز و قالب‌های خلاقانه، مسیر انتقال حقیقت و آگاهی‌بخشی در جامعه هموار شود.