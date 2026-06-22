پیگیر استقرار بالگرد اختصاصی هلال احمر در چهارمحال و بختیاری

بیژن طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت امدادرسانی در حوزه کوهستان اظهار کرد: در حوزه امداد کوهستان، نخستین اقدام ما امدادرسانی زمینی است و خوشبختانه تیم‌های تخصصی بسیار توانمندی در استان داریم که در رتبه‌بندی‌های کشوری جزء بهترین‌ها بوده‌اند، این تیم‌ها در کارگاه‌های تخصصی و عملیات‌های واقعی عملکرد قابل‌قبولی داشته‌اند.

وی با اشاره به وضعیت تجهیزات امدادی تصریح کرد: در حوزه تجهیزات کوهستان هیچ کمبود و محدودیتی نداریم و امکانات موردنیاز برای عملیات‌های سخت و ارتفاعات به‌طور کامل فراهم است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری بیان داشت: شرایط کشور به‌گونه‌ای نیست که هر استان یک بالگرد اختصاصی داشته باشد، اما زیرساخت‌های ما در چهارمحال‌وبختیاری کاملاً آماده است، آشیانه هلال‌احمر تجهیز شده و با پیگیری‌های استاندار و مسئولان سازمان برنامه و بودجه، امیدواریم در سال ۱۴۰۵ یک فروند بالگرد به‌صورت اختصاصی در استان مستقر شود.

طاهری افزود: تا تحقق این موضوع، هر زمان نیاز به امداد هوایی باشد، از ظرفیت استان‌های معین مانند اصفهان، لرستان، فارس و خوزستان استفاده می‌کنیم و تاکنون در این زمینه هیچ مشکلی نداشته‌ایم.

وی با اشاره به نحوه استفاده از بالگردها گفت: نوع بالگرد بستگی به شرایط حادثه دارد، بالگرد اورژانس محدودیت‌هایی دارد و در برخی مناطق کوهستانی امکان پرواز ندارد، در چنین شرایطی از بالگردهای هلال‌احمر یا نیروهای مسلح استفاده می‌کنیم که توان پرواز در شرایط سخت و بادهای شدید را دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری در پایان با تأکید بر اهمیت آموزش گفت: مباحث آموزشی و آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها و عموم مردم به‌طور جدی در حال پیگیری است، همه ما می‌دانیم که بهترین راه مقابله با حوادث، آموزش و پیشگیری است و هلال‌احمر این موضوع را به‌عنوان یک اولویت دنبال می‌کند.