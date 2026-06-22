به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح دوشنبه در نشست بازنگری طرح جامع شهر بوشهر اظهار کرد: شهر بوشهر در یک تحول استراتژیک در زمینه بازتعریف هویت شهری قرار دارد.
وی اضافه کرد: گشایش اراضی نظامی و تبدیل آنها به فضاهای شهری، نقطه عطفی در ایجاد انسجام فضایی در این شهر محسوب میشود. این اقدام با رفع گرههای کالبدی و پیوند دادن بخشهای منقطع شهر، فرصتی بینظیر برای ایجاد یک بدنه واحد و منسجم شهری فراهم آورده است.
زارع افزود: طرح جامع جدید بوشهر باید با عبور از رویکردهای سنتی و اتخاذ روشهای خلاقانه، نقشه راه را برای توسعه چند بعدی و چند مرکزیتی ترسیم کند؛ نقشهای که با محوریت مدیریت هوشمند تراکم و شدت فعالیت، از چارچوبهای یکنواخت و خشک طرحهای تفصیلی گذشته رها شود و ظرفیتهای واقعی شبکههای ارتباطی و زیرساختی را به عنوان معیار اصلی توسعه قرار دهد.
وی افزود: این طرح جامع با نگاهی دقیق به پتانسیلهای اقتصاد آبی، تمرکز ویژهای بر توسعه فعالیتهای دریایی و ایجاد ناحیه نوآوری بوشهر دارد؛ هدفی که با تخصصیسازی نوار ساحلی از منظر گردشگری حرفهای و متنوع شامل گردشگری تاریخی، فرهنگی، تجاری، ورزشی، ساحلی، دریایی و غذا، بوشهر را به قطب متفاوت گردشگری و فناوریهای دریایی در سطح ملی و فراملی تبدیل میکند.
استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: در این میان، برای تضمین پایداری رشد اقتصادی و جذب سرمایههای انسانی، استراتژی تنوعبخشی به الگوی مسکن جهت جذب متخصصان و نیروی کار ماهر، در کنار بازنگری در ساختار اراضی کارگاهی با توجه به اثرات اقتصادی منطقه آزاد، به دقت در برنامه گنجانده شده است.
زارع گفت: در نهایت، ستون فقرات این تحول، تطبیق کامل الگوی توسعه با راهبرد حملونقل محور و توسعه حملونقل ترکیبی است که در کنار بهرهگیری از روشهای پیشرفته پهنهبندی کاربری اراضی، نظم جدیدی به شهر میبخشد.
وی ادامه داد: استفاده از متدهای خلاقانه در تحقق کاربریهای خدماتی و از بین بردن آشفتگیهای کالبدی، تضمین میکند که بوشهر از یک شهر با ساختار سنتی، به یک کلانشهر پویا، هوشمند و کاملاً متصل به جریانهای جهانی تجارت و گردشگری تبدیل شود.
استاندار بوشهر با اشاره به تغییر کاربری اراضی نظامی در بوشهر افزود: بهرهبرداری و تغییر کاربری اراضی نظامی برای استفاده در مدیریت شهری، میتواند بخشی از نیاز و تقاضا برای مسکن در شهر بوشهر را تامین کند.
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