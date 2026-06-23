به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان بیش از ۱۱۰۰ بزرگسال را که در یک برنامه پیشگیری از دیابت که در دهه ۱۹۹۰ راه‌اندازی شد، شرکت کرده بودند، تحت نظر گرفتند.

آنها طی دو دهه، پیشرفت ۱۵ بیماری مزمن، از جمله بیماری قلبی، بیماری کلیوی، سرطان، آرتروز و زوال عقل را پیگیری کردند.

شرکت‌کنندگان به طور تصادفی به یک برنامه سبک زندگی اختصاص داده شدند که شامل ورزش با شدت متوسط و تغییرات تغذیه‌ای، مصرف متفورمین یا دارونما بود.

طی ۲۱ سال پیگیری، افراد گروه سبک زندگی حدود ۲۰٪ کمتر از افراد گروه دارونما به بیماری‌های مزمن متعدد مبتلا شدند.

طبق نتایج، داروی متفورمین فواید بلندمدت را نداشت.

دکتر «شیرین جاگی» متخصص غدد درون‌ریز در بیمارستان دانشگاه نورث‌ول نیویورک، می‌گوید: «نتایج نشان می‌دهد که مزایای تغییر سبک زندگی بسیار فراتر از پیشگیری از دیابت است.»

او گفت: «اینکه بتوانم با بیمارانم صحبت کنم و به آنها بگویم که این فقط یک قرص نیست که باید به شما بدهم، انتخاب‌های سبک زندگی شما قرار است تفاوت بزرگی برای حال و نه فقط آینده‌تان ایجاد کند، فوق‌العاده است.»

جاگی به افراد توصیه می‌کند که تغییرات سبک زندگی را به تدریج ایجاد کنند، با اهداف ورزشی قابل مدیریت شروع کنند و به مرور زمان آن را افزایش دهند.

او همچنین بر یک رژیم غذایی سالم و متعادل که می‌تواند در درازمدت پایدار باشد، به جای یک راه حل سریع تأکید می‌کند.