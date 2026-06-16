کشف محموله لوازم آرایشی قاچاق در بندرعباس

به گزارش خرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی در تشریح این خبر بیان داشت: ماموران انتظامی پاسگاه خان سرخ شهرستان بندرعباس با انجام کار اطلاعاتی از فعالیت تعدادی قایق در امر قاچاق و انتقال محموله های قاچاق از قشم به ساحل خان سرخ و سپس انتقال آنها از طریق خودروهای شخصی به مرکز شهر مطلع شدند و با تشکیل تیمی به محل واقع در سواحل حوزه استحفاظی اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور ماموران در محل یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ را حین بارگیری کالای قاچاق شناسایی و دستور توقف صادر کردند.

این مسئول انتظامی استان تصریح کرد : ماموران در بازرسی از این خودرو تعداد یک هزار و ۱۵۰ عدد لوازم آرایشی و بهداشتی خارجی قاچاق شامل انواع کرم و ژل های شستشو و سرم آب رسان پوست کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس ارزش ریالی این کالاهای قاچای را برابر اعلام نظریه کارشناسان امنیت اقتصادی بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه راننده خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.