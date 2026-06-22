به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار ظهر دوشنبه در دیدار رئیس کل دادگستری استان ضمن قدردانی از اقدامات دستگاه قضایی استان، قضاوت را از دشوارترین مسئولیتها در نظام اسلامی برشمرد و تأکید کرد: شرط موفقیت در اجرای عدالت، برخورداری از تقوا، شجاعت، استقلال رأی و قانونمداری است.
وی با اشاره به رضایتمندی عمومی از عملکرد دادگستری استان گفت: دستگاه قضایی زمانی به جایگاه مطلوب خود میرسد که مظلوم به عدالتِ آن امید داشته باشد و ظالم از اجرای قانون هراس داشته باشد.
نماینده ولیفقیه در استان ایلام در پایان بر لزوم بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای اجتماعی، از جمله شوراهای حل اختلاف، هیئتهای صلح و معتمدان محلی در کاهش اختلافات و گسترش فرهنگ سازش تأکید کرد و آن را سرمایهای بزرگ برای ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی استان دانست.
نظر شما