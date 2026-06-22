اینترنت پایدار و آنتن بدون قطعی در گرمسار؛ فرماندار پای کار آمد

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل فناوری اطلاعات استان سمنان در فرمانداری بر رفع مشکلات ارتباطی و افزایش رضایتمندی مردم تاکید کرد.
وی ضمن استقبال از اقدامات صورت گرفته، بر ضرورت پیگیری جدی برای ارتقای سطح خدمات تأکید کرد.
فرماندار گرمسار گفت: افزایش و پایداری پوشش آنتندهی تلفن همراه در نقاط شهری، روستایی و بهویژه شهرکهای صنعتی از مطالبات مورد نیاز شهرستان است.
همتی خواستار شتاببخشی به توسعه شبکه فیبر نوری گرمسار شد و گفت: احداث سایتهای جدید تلفن همراه جهت رفع نقاط کور ارتباطی دیگر نیاز شهرستان است.
وی با بیان اینکه پیگیری و رفع چالشهای موجود در خدماترسانی دفاتر پیشخوان دولت در شهرستان گرمسار ضرورت دارد افزود: توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات بستری ضروری برای توسعه متوازن شهرستان است.
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