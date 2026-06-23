آغاز عملیات احداث ساختمان اتاق اصناف میناب با زیربنای ۱۵۰۰ مترمربع

مسلم معلمی، رئیس اتاق اصناف شهرستان میناب، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساخت‌های خدماتی و اداری و با هدف بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به جامعه صنفی، پس از اخذ مجوزهای لازم از شهرداری میناب، مقدمات اجرای پروژه احداث ساختمان جدید فراهم شده است.

وی با تبریک روز ملی اصناف به جامعه کسبه و بازاریان شهرستان، افزود: این پروژه در زمینی واقع در بلوار الامحمد با زیربنای تقریبی ۱۵۰۰ مترمربع و در قالب سه طبقه احداث خواهد شد. این مجموعه شامل واحدهای اداری، فلت‌های اداری، سالن اجتماعات، سالن هیئت‌رئیسه و فضاهای تخصصی آموزشی برای برگزاری دوره‌های ارتقای مهارت اصناف خواهد بود.

معلمی با اشاره به نقش مهندسی دفتر فنی گابریک میناب در انجام مطالعات و طراحی این پروژه عنوان کرد: تلاش شده است این مجموعه متناسب با نیازهای کنونی و آینده جامعه صنفی شهرستان طراحی شود تا پاسخگوی نیازهای متنوع آن‌ها باشد.

رئیس اتاق اصناف میناب گفت: راه‌اندازی این مرکز می‌تواند زمینه را برای ارائه خدمات متمرکز، تسهیل در پیگیری مطالبات صنفی، برگزاری نشست‌های تخصصی و افزایش تعامل میان اصناف و دستگاه‌های اجرایی فراهم کند.

وی بیان داشت : بهره‌برداری از این ساختمان، می تواند نقش مؤثری در رونق کسب‌وکارها و توسعه فعالیت‌های اقتصادی شهرستان ایفا کند و امکانات مناسبی را برای پیگیری امور و آموزش‌های تخصصی فعالان صنفی فراهم آورد.

معلمی گفت: پروژه ساختمان جدید اتاق اصناف میناب، پس از طی مراحل قانونی و مطالعات مهندسی، اکنون وارد مرحله عملیاتی شده است.