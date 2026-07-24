به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، سیداحمد موسوی، در دیدار با آیتالله محمد عبادیزاده، نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان، با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان میناب در تحولات اخیر کشور، اظهار کرد: میناب امروز به یکی از کانونهای مهم فرهنگی و نماد هویت، مقاومت و همبستگی ملی تبدیل شده است و باید متناسب با این جایگاه، تحولی جدی و همهجانبه در این منطقه شکل گیرد.
وی با بیان اینکه توجه گسترده افکار عمومی به میناب، نیازها و مطالبات تازهای در این شهرستان ایجاد کرده است، افزود: ظرفیتهای موجود باید متناسب با شرایط جدید ارتقا پیدا کند و سازوکارهای لازم برای پاسخگویی به مطالبات مردم، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و مراجعهکنندگان به این منطقه طراحی و اجرایی شود.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، توسعه زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی و خدماتی میناب را ضروری دانست و تصریح کرد: تبدیلشدن یک منطقه به کانون توجه ملی، مسئولیت دستگاههای اجرایی را افزایش میدهد و لازم است متناسب با این ظرفیت، برنامهای منسجم برای توسعه زیرساختها، ساماندهی خدمات و تقویت فعالیتهای فرهنگی تدوین شود.
موسوی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای ملی و استانی عنوان کرد: اقدامات مربوط به میناب نباید محدود به برنامههای مقطعی باشد، بلکه باید در قالب یک برنامه پایدار و بلندمدت، ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی این شهرستان تقویت و زمینه حضور و مشارکت مردم، نهادهای فرهنگی و مجموعههای اجرایی فراهم شود.
وی از آغاز فرآیند تشکیل «ستاد بازسازی میناب» از سوی دولت خبر داد و خاطرنشان کرد: با راهاندازی این ستاد، زمینه برای انسجامبخشی به اقدامات دستگاهها، تعیین اولویتهای عمرانی و خدماتی و تسریع در اجرای طرحهای زیرساختی فراهم شد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: هدف از تشکیل این ستاد، ایجاد تحولی محسوس و متناسب با شأن مردم میناب و جایگاهی است که این شهرستان در سطح ملی به دست آورده است؛ ازاینرو، ظرفیت دستگاههای مختلف باید برای جبران کاستیها و ایجاد زیرساختهای ماندگار بهکار گرفته شود.
موسوی در پایان تأکید کرد: میناب امروز تنها یک نقطه جغرافیایی نیست، بلکه به نمادی فرهنگی و ملی تبدیل شده است و حفظ این سرمایه معنوی، نیازمند برنامهریزی دقیق، اقدام عملی، همکاری دستگاهها و توجه ویژه به مطالبات مردم منطقه است.
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