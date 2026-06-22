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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۷

تجمع شب‌های اقتدار ملی با حال و هوای محرم در سلماس

تجمع شب‌های اقتدار ملی با حال و هوای محرم در سلماس

ارومیه - مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب در ادامه شب‌های اقتدار ملی دوشنبه شب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6868366

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