https://mehrnews.com/x3cpDL ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۷ کد مطلب 6868366 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۷ تجمع شبهای اقتدار ملی با حال و هوای محرم در سلماس ارومیه - مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب در ادامه شبهای اقتدار ملی دوشنبه شب در خیابان تجمع کردند. دریافت 19 MB کد مطلب 6868366 کپی شد مطالب مرتبط «قلعه نوخرقان»؛ سوگ حسینی با فریاد اقتدار ملی گره خورد همخوانی سرود «ایران عاشورایی» توسط نوجوانان تبریزی تداوم حضور مریوانیها در تجمع شبانه بسته خبری شبانه ۱ تیرماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان خروش حماسی مردم نوشهر برچسبها شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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