https://mehrnews.com/x3cpCD ۲ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۰ کد مطلب 6868311 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۰ بسته خبری شبانه ۱ تیرماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۱ تیرماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 16 MB کد مطلب 6868311 کپی شد مطالب مرتبط سوال خبرنگار مهر از زاهدانیها؛ محرم امسال جای چه کسانی خالی است؟ افتتاح پل های مسیر مهرستان-ایرانشهر آسفالت ۵ هزار و ۵۰۰ مترمربع از معابر روستای «بزی سفلی» در نیمروز دسترسی روستاهای سیستانوبلوچستان به راه آسفالته ۲۰ درصد افزایش یافت برچسبها بسته خبری مهمات جنگی اتباع بیگانه تجمع مردمی
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