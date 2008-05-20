تصویب دستورالعمل اجرایی طرح ارائه خدمات دندانپزشکی به کودکان 6 تا 12 سال

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن احمدی با اعلام این خبر افزود: کلیه دانش آموزان سال اول تا پنجم مقطع ابتدایی سال تحصیلی 88-87 تحت پوشش بیمه های پایه و دارای دفترچه بیمه سازمان های تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی (کلیه صندوق های کارکنان دولت، سایر اقشار، خویش فرمایان و روستاییان)، خدمات درمانی نیروهای مسلح و کمیته امداد امام خمینی(ره) می توانند از این خدمات استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: خدمات مشمول طرح شامل ویزیت و طرح درمان، گرافی پری اپیکال، کشیدن و جراحی دندان (شیری و دائمی)، آموزش بهداشت و بروساژ و ترمیم دندان شماره 6 (آمالگام یا مواد همرنگ) برای کودکان مقطع تحصیلی اول تا پنجم ابتدایی است .

احمدی تاکید کرد: همچنین فیشور سیلنت دندان های دائمی از طریق شبکه ها و مراکز بهداشتی ، درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت رایگان به کودکان واجد شرایط ارائه می شود.

سخنگوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی با اعلام این که ملاک عمل، تعرفه های دولتی مصوب هیات وزیران در هر سال خواهد بود، تصریح کرد: فرانشیز(سهم بیمار) به ازای هر خدمت ارائه شده 30 درصد تعرفه مصوب هیات وزیران است و مراکز طرف قرارداد مجازند تا معادل 15 درصد از تعرفه خدمات را به عنوان هزینه مواد مصرفی علاوه بر فرانشیز فوق الذکر از بیماران دریافت کنند. در عین حال مراکز طرف قرارداد حق دریافت هیچگونه وجهی خارج از تعهدات فی مابین با سازمان های بیمه گر را ندارند.

وی ادامه داد: پس از شناسایی جمعیت هدف در مدارس ، ابتدا دانش آموزان توسط مراقبین سلامت، مربیان و یا رابطین بهداشت مورد معاینه دهان و دندان قرار گرفته و اطلاعات مربوطه در شناسنامه سلامت دانش آموز ثبت می شود و در صورت نیاز به خدمات دندانپزشکی، دانش آموزان به مراکز طرف قرارداد معرفی می شوند. همچنین معاینات دوره ای جهت دانش آموزان بدو ورود در سه ماه اول و برای سایر دانش آموزان در سه ماه سوم هر سال انجام خواهد شد.

سخنگوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی تاکید کرد: در صورت عدم امکان مراجعه دانش آموز به مدرسه

( در ایام عدم فعالیت مدارس، تعطیلات و غیره) و یا عدم امکان انجام معاینات اولیه در مدرسه ضروریست تا مدارس، شناسنامه سلامت را در اختیار دانش آموز قرار داده و وی را جهت معاینه اولیه و یا اخذ خدمات درمانی مورد نیاز به مراکز طرف قرار داد معرفی نمایند؛ در صورت عدم دسترسی به شناسنامه سلامت، دانش آموز پس از مراجعه به مرکز طرف قرارداد و اخذ خدمات ضروری شرح اقدامات انجام شده ممهور به مهر پزشک به مدرسه ارائه خواهد شد.

وی گفت: سازمان های بیمه گر موظفند نسبت به تهیه و تدوین گردشکار بیمه ای نحوه ثبت و ارسال اسناد و پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد اقدام نمایند.

مشاور وزیر رفاه و تامین اجتماعی اظهار کرد: انتخاب مراکز بر اساس شاخص ها و استانداردهای موجود و پس از ارزشیابی و سطح بندی آنها توسط سازمانهای بیمه گر صورت می گیرد؛ سازمانهایی بیمه گر نیز متناسب با نیاز و جمعیت تحت پوشش، لیست مرکز درمانی حائز شرایط در هر استان را به شورای هماهنگی سازمان های بیمه گر همان استان اعلام می کنند و سازمان های بیمه گر هم لیست نهایی را از طریق سازمان آموزش و پرورش استان ها در اختیار مدارس و سایر حوزه های ذینفع قرار می دهند .

احمدی در پایان بیان کرد: با توجه به اهمیت پایش مداوم طرح، اطلاع رسانی، آموزش مداوم مربیان و بازآموزی دندانپزشکان، در موفقیت بیشتر طرح و بهبود شاخص های سلامت دهان در جامعه دبیرخانه شورای عالی بیمه با مشارکت حوزه های ذیصلاح( انجمن های تخصصی، دانشکده های دندانپزشکی) در فواصل زمانی یک ساله نسبت به این امر اقدام و نتایج آن را به شورای عالی بیمه گزارش خواهند کرد.