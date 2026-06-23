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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

لوله کشی ۳ کیلومتری قاچاقچیان سوخت در میناب لو رفت

لوله کشی ۳ کیلومتری قاچاقچیان سوخت در میناب لو رفت

️میناب -فرمانده پایگاه دریابانی میناب از انهدام یک خط لوله سه کیلومتری انتقال سوخت قاچاق در سواحل بندر کلاهی شهرستان میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود میرعالی اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب با اشراف اطلاعاتی و رصد فعالیت قاچاقچیان، از استفاده آنان از یک خط لوله مخفی برای انتقال سوخت قاچاق به شناورهای متخلف در دریا مطلع شدند و رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: مرزبانان پس از حضور در منطقه و اقدامات اطلاعاتی و میدانی موفق به شناسایی یک خط لوله انتقال سوخت شدند که به صورت ماهرانه در زیر ماسه‌های ساحلی مخفی شده و تا اعماق دریا امتداد یافته بود.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب اضافه کرد: بررسی‌ها نشان داد قاچاقچیان این خط لوله را به طول تقریبی سه هزار متر از ساحل به دریا کشیده و از طریق آن سوخت قاچاق را به شناورهای متخلف منتقل می‌کردند.

سرهنگ میرعالی تصریح کرد: مأموران در عملیاتی هدفمند ضمن جمع‌آوری و انهدام این خط لوله، موفق به کشف ۱۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق شدند و مسیر انتقال سوخت توسط قاچاقچیان را مسدود کردند.

وی خاطرنشان کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش ریالی سوخت کشف شده بیش از ۲۸ میلیارد و ۶۰۸ میلیون ریال است و شناسایی و دستگیری عوامل دخیل در این پرونده در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6868599

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