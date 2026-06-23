لوله کشی ۳ کیلومتری قاچاقچیان سوخت در میناب لو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود میرعالی اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب با اشراف اطلاعاتی و رصد فعالیت قاچاقچیان، از استفاده آنان از یک خط لوله مخفی برای انتقال سوخت قاچاق به شناورهای متخلف در دریا مطلع شدند و رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: مرزبانان پس از حضور در منطقه و اقدامات اطلاعاتی و میدانی موفق به شناسایی یک خط لوله انتقال سوخت شدند که به صورت ماهرانه در زیر ماسه‌های ساحلی مخفی شده و تا اعماق دریا امتداد یافته بود.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب اضافه کرد: بررسی‌ها نشان داد قاچاقچیان این خط لوله را به طول تقریبی سه هزار متر از ساحل به دریا کشیده و از طریق آن سوخت قاچاق را به شناورهای متخلف منتقل می‌کردند.

سرهنگ میرعالی تصریح کرد: مأموران در عملیاتی هدفمند ضمن جمع‌آوری و انهدام این خط لوله، موفق به کشف ۱۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق شدند و مسیر انتقال سوخت توسط قاچاقچیان را مسدود کردند.

وی خاطرنشان کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش ریالی سوخت کشف شده بیش از ۲۸ میلیارد و ۶۰۸ میلیون ریال است و شناسایی و دستگیری عوامل دخیل در این پرونده در دستور کار قرار دارد.