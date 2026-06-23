شهادت مرزبان هنگ مرزی مریوان در درگیری با اشرار مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر، ستوان‌سوم دانیال نوریان از مرزبانان هنگ مرزی مریوان بامداد سه شنبه در حین انجام مأموریت مراقبت و پایش نوار مرزی در منطقه «خاومیرآباد» با عناصر مسلح درگیر شد و بر اثر این درگیری به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سردار فرج رستمی، فرمانده مرزبانی استان کردستان، با اعلام این خبر اظهار کرد: نیروهای مرزبانی در این درگیری با رشادت و ایستادگی موفق شدند ضمن دفع حمله عناصر مسلح که بر اساس اعلام اولیه احتمالاً وابسته به گروهک ضدانقلاب «پژاک» بودند، از نفوذ آنان به داخل خاک جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کنند.

وی افزود: افراد مسلح پس از مواجهه با مقاومت نیروهای مرزبانی و با استفاده از تاریکی شب و عوارض طبیعی منطقه، به سمت خاک عراق متواری شدند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان همچنین با تسلیت شهادت این مرزبان به خانواده وی و همرزمانش، تأکید کرد: مسیر دفاع از امنیت مرزها و آرمان‌های انقلاب اسلامی با قدرت و صلابت ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، شهید دانیال نوریان اهل استان ایلام بوده است.