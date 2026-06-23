سرهنگ علی سبحانی در تشریح جزئیات این عملیات انتظامی به خبرنگار مهر گفت: «به‌دنبال شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت مقادیر قابل‌توجهی طلاجات، چک و اسناد مالی (سفته) به ارزش ۶ میلیارد ریال از منزلش، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.»

وی افزود: «کارآگاهان در جریان تحقیقات میدانی و با استفاده از اقدامات فنی و پلیسی، موفق شدند سرنخ‌هایی از یک سارق سابقه‌دار که دارای اعتیاد بود، به دست آورند. با رصد اطلاعاتی و هماهنگی‌های لازم با مرجع قضایی، مخفیگاه متهم شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه، این فرد دستگیر شد.»

سرهنگ سبحانی در ادامه با اشاره به اینکه متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی و مشاهده مستندات غیرقابل‌انکار، لب به اعتراف گشود و به سرقت از منزل شاکی اعتراف کرد، تأکید کرد: «اموال مسروقه که به‌صورت کامل در مخفیگاه متهم کشف شده بود، پس از سیر مراحل قانونی به‌طور سالم به صاحب اصلی آن بازگردانده شد.»

فرمانده انتظامی خمینی‌شهر با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان، در پایان گفتگو با مهر خاطرنشان کرد: «این متهم پس از تکمیل پرونده و بازسازی صحنه جرم، جهت طی مراحل قانونی و صدور احکام قضایی تحویل دادسرا شد. از شهروندان عزیز تقاضا داریم با رعایت نکات ایمنی، نصب سیستم‌های حفاظتی و نگهداری نکردن از مقادیر زیاد طلا و اسناد بهادار در منزل، فرصت ارتکاب جرم را از مجرمان سلب کنند؛ پلیس نیز با تمام توان و بهره‌گیری از تجهیزات نوین، امنیت را برای مردم شریف شهرستان تضمین خواهد کرد.