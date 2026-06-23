خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ذبیح الله اصغری: بیش از ۱۰ روز از ناپدید شدن مبینا محمدعلیپورثانی، دختر ۱۹ ساله اهل نسیمشهر، میگذرد و در حالی که خانواده او همچنان چشمانتظار خبری از فرزندشان هستند، تحقیقات پلیس و دستگاه قضایی برای روشن شدن ابعاد این پرونده ادامه دارد، تاکنون هیچ مقام رسمی جزئیاتی درباره سرنخهای احتمالی یا نتایج تحقیقات منتشر نکرده است.
بر اساس روایت خانواده، ماجرا از ۲۴ خرداد آغاز شد؛ روزی که اعضای خانواده برای سفر به کرمانشاه رفته بودند اما مبینا به دلیل اشتغال در یک آرایشگاه، در نسیمشهر ماند تا به محل کار خود برود.
به گفته خانواده، همه چیز در ابتدا عادی به نظر میرسید اما ساعاتی بعد تلفن همراه او از دسترس خارج شد و دیگر به تماسها پاسخ نداد.
نگرانی خانواده زمانی جدیتر شد، که تلاشهای مکرر برای تماس با دخترشان بینتیجه ماند. به درخواست خانواده، همسایهها با استفاده از کلیدی که در منزل وجود داشت وارد خانه شدند اما اثری از مبینا پیدا نکردند. همین موضوع باعث شد سفر خود را نیمهتمام رها کرده و برای پیگیری موضوع به تهران بازگردند.
مادر مبینا: دخترم زندگی آرامی داشته و بیشتر وقت خود را میان محل کار و خانه سپری میکرده است
خانواده پس از بازگشت، موضوع را به مراجع انتظامی اطلاع دادند و پروندهای در پلیس آگاهی و دادسرا تشکیل شد، از همان ساعات نخست تحقیقات آغاز شد اما با وجود گذشت بیش از یک هفته، هنوز اطلاعرسانی رسمی درباره سرنوشت این دختر جوان صورت نگرفته است.
مادر مبینا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد که دخترش زندگی آرامی داشته و بیشتر وقت خود را میان محل کار و خانه سپری میکرده است.
به گفته او، مبینا رفتوآمدهای گستردهای نداشته و خانواده از رفتار یا شرایط غیرعادی خاصی که بتواند سرنخی از علت ناپدید شدن او باشد، اطلاعی ندارند.
او همچنین تأکید کرده که خانواده طی روزهای گذشته با افرادی که احتمال میدادند از دخترشان اطلاعی داشته باشند تماس گرفتهاند اما تاکنون نتیجهای حاصل نشده است.
مادر مبینا میگوید، تنها خواسته خانواده این است که بدانند چه اتفاقی برای فرزندشان افتاده و اکنون در چه شرایطی قرار دارد.
دادستان: دستور قضائی صادر شد
در همین حال دادستان عمومی و انقلاب بهارستان در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور دستور قضایی برای شناسایی و یافتن دختر مفقودشده در نسیمشهر خبر داد و اعلام کرد: پلیس آگاهی و پلیس امنیت شهرستان مأمور پیگیری و انجام تحقیقات در این پرونده شدهاند.
سید امیر احمدی با اشاره به آغاز روند رسیدگی قضایی اظهار کرد: در این زمینه دستورهای لازم صادر شده و پلیس آگاهی و پلیس امنیت شهرستان در حال انجام تحقیقات و بررسی ابعاد موضوع هستند.
دادستان عمومی و انقلاب بهارستان همچنین تأکید کرد: دستور لازم برای شناسایی نامبرده صادر شده است و اقدامات قانونی با جدیت در حال پیگیری است.
گمانه زنی های بی اساس ممنوع
در چنین پروندههایی، کارشناسان حقوقی و انتظامی همواره بر ضرورت پرهیز از گمانهزنیهای بیاساس تأکید میکنند، در بسیاری از موارد انتشار شایعات در فضای مجازی نه تنها کمکی به روند کشف حقیقت نمیکند، بلکه میتواند مسیر تحقیقات را با مشکل مواجه کند یا به نگرانی خانوادهها دامن بزند، از این رو تا زمان اعلام نظر رسمی مراجع ذیصلاح، هرگونه ادعا درباره علت ناپدید شدن یا سرنوشت افراد صرفاً در حد گمانه باقی میماند.
آنچه تاکنون می دانیم، تنها ناپدید شدن یک دختر ۱۹ ساله و تشکیل پرونده قضایی و انتظامی برای پیگیری موضوع است، هیچ مقام مسئولی از وقوع جرم، حادثه یا هر سناریوی دیگری خبر نداده و در نتیجه نمیتوان درباره ابعاد احتمالی پرونده اظهار نظر قطعی کرد و گمانه زنی های فضای مجازی مورد تایید نیست.
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