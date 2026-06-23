به گزارش خبرنگار مهر، وحدت عیدی، ظهر سه شنبه در نشست رفع مشکل صادرات خرمای شهرستان بم گفت: در پی برگزاری سلسله نشستها درباره مشکل خرمای باقیمانده در سردخانههای شرق استان کرمان و اختلال در روند صادرات، راهکارهایی برای تسهیل خرید و خروج این محصول از سردخانهها اتخاذ شد.
وی افزود: این موضوع تنها مربوط به شهرستان بم نیست و خرمای دپو شده در سردخانههای سایر شهرستانهای شرق استان کرمان را نیز در بر میگیرد.
وی با اشاره به نشستهای پیشین در استانداری و با حضور معاون اقتصادی استاندار و رئیس سازمان تعاون روستایی افزود: بر اساس جمعبندیهای انجام شده، قرار است تاجران خرما از کشورهای مختلف از جمله هند، محصول را از طریق تعاون روستایی تحویل بگیرند.
فرماندار بم، تصریح کرد: در این شیوه، کشاورزان به صورت مستقیم درگیر فرآیندهای تجاری نمیشوند و محصول آنان ابتدا از سوی تعاون روستایی جمعآوری و سپس در اختیار تاجر قرار میگیرد؛ موضوعی که میتواند بخشی از نگرانیهای کشاورزان درباره خرمای باقیمانده در سردخانهها را برطرف کند.
عیدی، ادامه داد: تاجر نیز در قبال تحویل محصول، ضمانتنامه لازم را به تعاون روستایی ارائه میدهد تا روند معامله با اطمینان بیشتری انجام شود.
وی با قدردانی از تلاشهای اعضای شورای کشاورزی، مدیر جهاد کشاورزی، تعاون روستایی، اعضای دفتر جذب سرمایهگذاری و معاون فرمانداری گفت: در این نشست افرادی نیز که اطلاعات تخصصی و تجربی مناسبی درباره خرما داشتند دعوت شدند تا تصمیمگیریها دقیقتر و عملیاتیتر باشد.
فرماندار بم ابراز امیدواری کرد: با اجرای این سازوکار، بخشی از مشکلات کشاورزان شرق استان کرمان در زمینه فروش خرما و خروج محصول از سردخانهها برطرف شود و زمینه برای عرضه بهتر و فروش با قیمت مناسبتر فراهم آید.
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