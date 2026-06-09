به گزارش خبرنگار مهر، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان فهرج پیش از ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: به دنبال مشاهده علائم آلودگی در نخلستان‌های روستای «ده‌فهردین» از توابع بخش نگین کویر شهرستان فهرج، عملیات میدانی برای مهار آفت مخرب «سوسک سرخرطومی حنایی خرما» با حضور تیم‌های تخصصی حفظ نباتات آغاز شد.

علیرضا طیبی، افزود: کارشناسان حفظ نباتات بلافاصله به محل اعزام شدند و در این مرحله، ۲۰ اصله نخل آلوده به‌صورت تخصصی تیمار و عملیات سمپاشی پیشگیرانه در شعاع کانون‌های شناسایی‌شده اجرا شد.

وی ادامه داد: به‌منظور جلوگیری از گسترش این آفت به سایر نقاط، طرح پایش، ردیابی و مراقبت ویژه برای ۵۳۰۰ اصله نخل در این منطقه عملیاتی شده است.

این کارشناسان حفظ نباتات با تأکید بر اینکه سرخرطومی حنایی یکی از خطرناک‌ترین آفات خرما محسوب می‌شود، هشدار دادند: این حشره توانایی پرواز تا شعاع یک کیلومتری را دارد و به‌سرعت از یک درخت به درخت دیگر منتقل می‌شود؛ لذا هوشیاری نخل‌داران برای جلوگیری از بروز یک فاجعه اقتصادی در سطح شهرستان، حیاتی است.»

مدیر جهاد کشاورزی فهرج با اشاره به جذب بالای این آفت به بوی ناشی از زخم‌های تازه روی تنه نخل، از باغداران خواست از انجام هرگونه عملیات هرس و ایجاد زخم بر روی تنه درختان تا اطلاع ثانوی اکیداً خودداری کنند و در صورت لزومِ ایجاد هرگونه زخم روی نخل، کشاورزان موظفند بلافاصله محل زخم را با سموم توصیه‌شده سمپاشی کرده و با خمیر مخصوص یا گچ پوشش دهند تا ضمن مسدود کردن مسیر جذب حشره، از گسترش آلودگی جلوگیری شود.

طیبی، در پایان تأکید کرد: تمامی نخل‌داران شهرستان فهرج در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک، باید مراتب را بدون فوت وقت به کارشناسان جهاد کشاورزی اطلاع دهند تا با رعایت اصول قرنطینه‌ای، از وارد آمدن خسارت به سرمایه‌های کشاورزی منطقه جلوگیری شود.