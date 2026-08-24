به گزارش خبرنگار مهر، وحدت عیدی، ظهر دوشنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت، اظهار کرد: در سایه تلاش‌های دولت وفاق ملی و مدیران اجرایی شهرستان، اقدامات زیربنایی مهمی در بم آغاز شده که نویدبخش توسعه متوازن در منطقه است.

بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

فرماندار بم با اشاره به تنوع پروژه‌های آماده بهره‌برداری گفت: پروژه‌های عمرانی در شهرداری‌های سه‌گانه بم، بروات و دهبکری و همچنین دهیاری‌های تابعه شامل بهسازی معابر، آسفالت، روشنایی، احداث بوستان و توسعه زیرساخت‌های رفاهی با هدف ارتقای سطح معیشت و آسایش مردم اجرایی شده‌اند.

عیدی، از بهره‌برداری ایستگاه پمپاژ شهر بروات با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان خبر داد و افزود: این پروژه شامل یک مخزن ۵۰۰ مترمکعبی و ۳ هزار متر لوله‌گذاری است که نقش بسزایی در تقویت آب شرب این بخش و رفع افت فشار ایفا می‌کند.

وی همچنین از تکمیل ۶ کیلومتر آسفالت روستای «آدوری» و آماده‌سازی سالن ورزشی و چندین زمین چمن مصنوعی در روستاهای تابعه خبر داد.

رفع گره‌های کور پروژه‌های دهه‌های اخیر

فرماندار بم در بخش دیگری از سخنان خود به سرانجام رسیدن پروژه‌هایی که سال‌ها بلاتکلیف بودند اشاره کرد و گفت: رفع مشکل وام‌های زلزله بم پس از ۲۳ سال، تاسیس شهرک صنعتی شماره ۲، آغاز بهسازی ورودی شهر و تخصیص ۲۴۷ هکتار زمین برای جوانان فاقد مسکن، از جمله دستاوردهای مهمی است که با پیگیری‌های مستمر محقق شد.

وی افزود: پروژه «پل ولایت»، صدور مجوز انتقال آب مازاد قنوات برای توسعه گلخانه‌ها و شروع آسفالت‌ریزی گسترده شهری از دیگر اقدامات است؛ همچنین در حوزه راه‌های روستایی، پروژه اتصال محور «ابارق به دهبکری» به طول ۲۷ کیلومتر در دست اقدام است که فاز نخست آن آماده بهره‌برداری شده است.

رویکرد دولت؛ پرهیز از کلنگ‌زنی‌های نمادین

عیدی، در تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های توسعه‌ای شهرستان بم با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از طرح‌های زیربنایی به مرحله بهره‌برداری رسیده است، تصریح کرد: برای هفته دولت امسال ۹۸۴ میلیارد ریال پروژه آماده شده است؛ هرچند رویکرد دولت در حال حاضر، پرهیز از کلنگ‌زنی‌های نمادین است.

وی تأکید کرد: سیاست قطعی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است و هیچ طرح جدیدی بدون تأمین اعتبار قطعی و زمان‌بندی مشخص آغاز نخواهد شد، چرا که کلنگ‌زنی‌های بدون پشتوانه مالی با راهبردهای دولت در تضاد است.

حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اولویت است

فرماندار بم در پایان با اشاره به پویایی بخش خصوصی گفت: علاوه بر طرح‌های دولتی، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای توسط بخش خصوصی در حوزه‌های انرژی خورشیدی، خودروسازی، قطعه‌سازی و صنایع غذایی در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه حمایت از سرمایه‌گذار در اولویت قرار دارد، خاطرنشان کرد: مراحل واگذاری زمین و صدور مجوزها انجام شده و برخی واحدها عملیات اجرایی خود را آغاز کرده‌اند.

وی افزود: مجموعه فرمانداری بم برای تسریع در روند اداری و فنی این سرمایه‌گذاری‌ها، تمامی توان خود را به‌کار گرفته است.