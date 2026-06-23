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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱

مدیرکل محیط زیست تهران: ۳۵ نمونه حیات‌وحش به طبیعت بازگشتند

مدیرکل محیط زیست تهران: ۳۵ نمونه حیات‌وحش به طبیعت بازگشتند

تهران- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از رهاسازی ۳۵ قطعه از گونه‌های مختلف حیات‌وحش پس از طی مراحل درمان و بازپروری خبر داد و گفت: این گونه‌ها در زیستگاه‌های طبیعی استان رهاسازی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس‌نژاد، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای حفاظت از تنوع زیستی و بازگرداندن گونه‌های آسیب‌دیده به زیستگاه‌های طبیعی، ۳۵ نمونه از گونه‌های مختلف حیات‌وحش پس از طی مراحل درمان، تیمار و بازپروری در مرکز بازپروری حیات‌وحش پارک پردیسان، در مناطق حفاظت‌شده استان تهران رهاسازی شدند.

وی افزود: این گونه‌ها شامل ۱۳ بهله دلیجه، چهار بهله سارگپه، پنج بهله جغد کوچک، چهار بهله شاه‌بوف، پنج قلاده روباه، یک حلقه یله‌مار، یک حلقه مار سیاه سوجه، یک حلقه مارپلنگی و یک قطعه خارپشت اروپایی بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه این جانوران پیش‌تر توسط محیط‌بانان و کارشناسان برای درمان و بازتوانی به مرکز بازپروری حیات‌وحش پارک پردیسان منتقل شده بودند، گفت: پس از انجام اقدامات تخصصی درمانی و اطمینان از سلامت کامل، این گونه‌ها در زیستگاه‌های مناسب شهرستان‌های تهران، شمیرانات، دماوند و پارک ملی خجیر رهاسازی شدند.

عباس‌نژاد با تأکید بر اهمیت حفاظت از گونه‌های جانوری اظهار داشت: رهاسازی موفق حیات‌وحش تیمار شده، نقش مهمی در حفظ ذخایر ژنتیکی، تقویت جمعیت گونه‌ها و پایداری اکوسیستم‌های طبیعی استان دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از حیات‌وحش و بازگرداندن گونه‌های آسیب‌دیده به طبیعت، با همکاری محیط‌بانان، کارشناسان و مراکز تخصصی بازپروری به صورت مستمر در استان تهران دنبال می‌شود.

کد مطلب 6869092

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