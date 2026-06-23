به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه اعلام کرد امکان جدیدی در بازار سرمایه برای تامین مالی شرکتهایی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از جنگ رمضان آسیب دیدهاند، فراهم شده است.
بر اساس این امکان جدید در بازار سرمایه، شرکتهای مشمول میتوانند از ظرفیت انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت در قالب عرضه خصوصی برای تأمین مالی خرید تجهیزات مورد نیاز خود استفاده کنند.
همچنین در این سازوکار، این امکان پیشبینی شده است که در صورت موافقت خریداران اوراق، اقساط دورهای از بانی دریافت نشود و اصل و فرع اوراق در سررسید بهصورت یکجا تسویه شود. این ویژگی میتواند به شرکتهای آسیبدیده کمک کند تا در دوره بازسازی و احیای فعالیت، فشار کمتری از بابت بازپرداختهای میاندورهای متحمل شوند.
اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت یکی از ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه است که با سررسید کوتاهمدت و فرآیند تسهیلشده، امکان تأمین منابع برای بنگاههای اقتصادی را فراهم میکند. این اوراق با قابلیت عرضه خصوصی، میتواند بدون ارکانی نظیر بازارگردان، متعهد پذیرهنویس و حتی در برخی شرایط بدون ضامن منتشر شود.
از جمله نکات مهم در فرآیند انتشار این اوراق آن است که بانی باید صورتهای مالی حسابرسیشده ۲ سال مالی اخیر را ارائه کند؛ بهنحوی که حسابرسی سال آخر توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده باشد.
در عین حال، در عرضه خصوصی و با موافقت تمام خریداران، ارائه ضامن اختیاری خواهد بود. همچنین وجود متعهد پذیرهنویس و بازارگردان نیز الزامی نیست، مشروط بر آنکه اطلاعرسانی لازم به خریداران انجام شده باشد.
این سازوکار میتواند بهعنوان یکی از راهکارهای مؤثر بازار سرمایه برای حمایت از بنگاههای آسیبدیده و تسهیل فرآیند بازگشت آنها به چرخه تولید و فعالیت اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
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