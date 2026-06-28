چرا فشار فروش در بورس تشدید شد؟

مصطفی ثانیخانی، کارشناس بازار سرمایه و اختیار معامله، در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت معاملات امروز بورس اظهار کرد: بازار سرمایه امروز در شرایطی پرنوسان دنبال شد که در اغلب گروهها فشار عرضه و تشکیل صفهای فروش بر معاملات غلبه داشت، اما برخی صنایع که از پشتوانههای بنیادی برخوردار بودند، توانستند عملکرد متفاوتی از خود نشان دهند.
وی با اشاره به دلایل احتیاط معاملهگران افزود: یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر فضای امروز بازار، انتظار برای اتخاذ سیاستهای انقباضی پولی و احتمال افزایش نرخ بهره بانکی است. زمانی که نرخ سود بانکی افزایش پیدا میکند، سپردهگذاری در بانکها و سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت برای بخشی از سرمایهگذاران جذابتر میشود و در نتیجه ممکن است بخشی از نقدینگی از بازار سهام خارج شود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: علاوه بر این، در برخی صنایع همچنان فشار فروش ناشی از خروج نقدینگی و اصلاح پرتفوی سرمایهگذاران ادامه دارد که همین موضوع باعث شکلگیری صفهای فروش در بسیاری از نمادها شده است.
ثانیخانی با اشاره به چالش تأمین انرژی صنایع نیز گفت: با آغاز فصل گرما، صنایع انرژیبر از جمله سیمان و فلزات اساسی با محدودیتهای برق و قطعیهای برنامهریزیشده و گاهی بدون برنامه مواجه میشوند. این موضوع میتواند حجم تولید شرکتها را کاهش دهد و در نهایت بر عملکرد ماهانه آنها اثر منفی بگذارد؛ هرچند گزارشهای عملکرد فصل بهار این شرکتها همچنان میتواند مطلوب باشد.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی تنها صنایعی میتوانند در برابر فشار عمومی بازار مقاومت کنند که از محرکهای بنیادی قوی برخوردار باشند.
کرک اسپردهای صعودی، «شپنا» را از بازار جدا کرد
این کارشناس بازار سرمایه درباره عملکرد متفاوت گروه پالایشی اظهار کرد: امروز پالایش نفت اصفهان (شپنا) برخلاف روند کلی بازار با افزایش تقاضا و حتی تشکیل صف خرید مواجه شد که مهمترین دلیل آن، بهبود کرک اسپرد پالایشگاهها بود.
ثانیخانی توضیح داد: کرک اسپرد در واقع اختلاف قیمت فرآوردههای نفتی با قیمت نفت خام است و افزایش آن به معنای رشد حاشیه سود پالایشگاههاست. به همین دلیل، هرچه کرک اسپرد افزایش یابد، سودآوری شرکتهای پالایشی نیز بیشتر میشود.
وی افزود: بر اساس محاسبات انجامشده، کرک اسپرد پالایشگاهها از حدود ۹ دلار به نزدیک ۱۴ دلار رسیده که این موضوع چشمانداز سودآوری شرکتهای این صنعت را بهبود داده و موجب افزایش تقاضا برای سهام پالایشی شده است.
این تحلیلگر بازار سرمایه همچنین افزایش نرخ ارز را از دیگر عوامل حمایتکننده صنعت پالایش عنوان کرد و گفت: رشد نرخ ارز میتواند ارزش ریالی درآمدهای صادراتی و داراییهای شرکتهای پالایشی را افزایش دهد و از این طریق بر سودآوری آنها اثر مثبت بگذارد.
افزایش نرخ بهره؛ مهمترین ریسک پیشروی بورس
ثانیخانی درباره اثر افزایش نرخ بهره بر بازار سرمایه نیز گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که این روزها مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته، احتمال افزایش نرخ بهره بانکی است. در صورت اجرای این سیاست، نرخ سود که اکنون در محدوده ۲۳ درصد قرار دارد، ممکن است به بازه ۳۳ تا ۴۰ درصد برسد.
وی ادامه داد: افزایش نرخ بهره علاوه بر آنکه جذابیت سرمایهگذاری در بازار سهام را کاهش میدهد، از منظر ارزشگذاری شرکتها نیز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نرخ بهره یکی از عوامل تعیینکننده نرخ تنزیل و هزینه سرمایه است و افزایش آن میتواند ارزش ذاتی بسیاری از سهام را کاهش دهد.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد: به همین دلیل، احتمال افزایش نرخ بهره یکی از عوامل اصلی تشدید فضای احتیاط در بورس محسوب میشود؛ با این حال، تجربه معاملات امروز نشان داد صنایعی که از محرکهای بنیادی قوی برخوردار باشند، همچنان میتوانند در برابر فشار عمومی بازار مقاومت کرده و عملکردی متفاوت از سایر گروهها به ثبت برسانند.
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به معاملات امروز بورس، افزایش احتمال رشد نرخ بهره، تداوم فشار فروش و نگرانی از محدودیتهای انرژی صنایع را از مهمترین عوامل افت بازار دانست.
مصطفی ثانیخانی، کارشناس بازار سرمایه و اختیار معامله، در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت معاملات امروز بورس اظهار کرد: بازار سرمایه امروز در شرایطی پرنوسان دنبال شد که در اغلب گروهها فشار عرضه و تشکیل صفهای فروش بر معاملات غلبه داشت، اما برخی صنایع که از پشتوانههای بنیادی برخوردار بودند، توانستند عملکرد متفاوتی از خود نشان دهند.
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