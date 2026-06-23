کمیته داوری صنف گوشت کشور آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر از انجمن تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان گوشت کشور، انجمن تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان گوشت کشور در راستای توسعه زیرساخت‌های زنجیره توزیع و مهار ریسک‌های تجاری در بازار کالاهای اساسی، «کمیته تخصصی داوری و حل اختلاف» این صنف برای نخستین‌بار در کشور رسماً آغاز به کار کرد. این نهاد خودتنظیم با هدف کاهش فرآیندها و روان‌سازی زنجیره توزیع مایحتاج عمومی و تقویت امنیت غذایی شکل گرفته است.

به گفته تحلیل‌گران بازار صنایع غذایی، راه‌اندازی این مکانیزم خودتنظیمی، دو مأموریت کلان و بازوی اجرایی راهبردی را در اقتصاد بازرگانی کشور فعال خواهد کرد؛ مأموریت نخست، تضمین پایداری زنجیره عرضه و تسریع در توزیع کالاها است، چراکه در بازار کالاهای تندمصرف (FMCG) فاکتور زمان نقشی حیاتی دارد و این مرجع تخصصی با حل‌وفصل سریع اختلافات، گره‌های قراردادی را برطرف کرده و از توقف بار در مبادی ورودی جلوگیری می‌کند.

مأموریت کلان دوم این نهاد، کاهش ریسک تجاری و در نهایت ثبات قیمت نهایی برای مصرف‌کننده است؛ حل‌وفصل درون‌صنفی دعاوی، هزینه‌های سنگین دادرسی‌های طولانی‌مدت در محاکم و ریسک معاملات را به حداقل می‌رساند که پیامد ملموس آن، کاهش هزینه‌های سربار بازار خواهد بود.

پیاده‌سازی این مدل هوشمندانه، الگویی در هم‌افزایی بخش خصوصی با مراجع صنفی و حاکمیتی جهت ایجاد بازاری پایدار، پیش‌بینی‌پذیر و منصفانه در کشور به شمار می‌رود.

