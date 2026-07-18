به گزارش خبرگزاری مهر، علی برابری، سرپرست سازمان تعاون روستایی با تشریح رویکردهای جدید مدیریتی، اعلام کرد که دوره تازه فعالیت سازمان بر مبنای عملگرایی، استفاده از خرد جمعی و تقویت نقش شبکه تعاونیها در تصمیمسازی و اجرا شکل گرفته است.
وی افزود: خروجی برنامههای سازمان باید در متن شبکه، از سطح استانها تا شرکتهای تعاونی روستایی، بهصورت ملموس دیده شود و تصمیمگیریها نباید صرفاً در سطوح مرکزی محدود بماند.
سرپرست سازمان تعاون روستایی با تأکید بر اینکه مشارکتمحوری و خرد جمعی نخستین محور این تحول است، بیان کرد: سازمان مرکزی به دنبال آن است که بدنه واقعی شبکه، حتی تا سطح شرکتهای تعاونی روستایی، در فرایندهای تصمیمگیری نقشآفرینی کند.
به گفته وی، هر اندازه تصمیمها بر پایه تجربه میدانی و مشارکت عملیاتی استانها و تشکلها اتخاذ شود، اثربخشی سیاستها در بازار و بخش تولید بیشتر خواهد شد.
برابری کاهش مداخله مستقیم دولت در بازار محصولات کشاورزی را از دیگر اولویتهای مهم این دوره برشمرد و گفت: رویکرد سازمان حرکت به سمت اجرای خریدهای توافقی و فاصله گرفتن از مداخلات پرهزینه و بعضاً کماثر گذشته است.
وی تصریح کرد: آییننامه خریدهای توافقی که در سالهای قبل تدوین شده بود، اکنون در مسیر اجرا قرار گرفته و میتواند هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع دولت، بهعنوان سیاستگذار و تنظیمگر بازار، عمل کند.
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به ضرورت کاهش فاصله میان قیمت دریافتی تولیدکننده و قیمت پرداختی مصرفکننده، اظهار کرد: سازمان تعاون روستایی باید در ساماندهی بازار، تقویت تشکلها و مداخله هوشمندانه در زمان افت قیمت یا اوج عرضه، نقش فعالتری ایفا کند.
وی این هدف را یکی از مأموریتهای اصلی سازمان در دوره جدید دانست و تأکید کرد که تشکلهای کشاورزی باید بیش از گذشته در فرآیند خرید، فروش، جمعآوری، نگهداری و بازاررسانی محصولات حضور مؤثر داشته باشند.
برابری همچنین با اشاره به توجه ویژه سازمان به زنجیره تولید و ارزش، تاکید کرد: انبارها، اماکن و ظرفیتهای فیزیکی موجود در شبکه تعاون روستایی نباید صرفاً در نقش فضاهای نگهداری باقی بمانند، بلکه باید به سمت ایجاد صنایع تبدیلی، صنایع تکمیلی و مولدسازی داراییها هدایت شوند.
به گفته وی، استفاده بهینه از این ظرفیتها میتواند به افزایش درآمد، ارتقای بهرهوری و تقویت بنیه اقتصادی شبکه تعاون روستایی منجر شود.
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، از برنامه سازمان برای ایجاد باراندازها، بازارهای منسجم و شبکههای اطلاعرسانی محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: این زیرساختها میتوانند مسیر عرضه محصولات را شفافتر، سریعتر و اقتصادیتر کنند.
وی توضیح داد و گفت: در قالب این رویکرد، هر استان میتواند محصولات شاخص خود را در یک شبکه منظم معرفی و عرضه کند تا بازیگران بازار، از زمان برداشت تا قیمت و وضعیت عرضه، اطلاعات روشنتری در اختیار داشته باشند.
برابری همچنین از برنامه راهاندازی سازوکارهای جدید بازرگانی و تقویت پیوند میان تشکلها و بازار سخن گفت و این اقدام را بخشی از نقشه راه جدید سازمان برای ارتقای کارآمدی اقتصادی شبکه عنوان کرد.
وی بر ضرورت افزایش اختیارات استانها، چابکسازی ساختار و آموزش مستمر نیروی انسانی نیز تأکید کرد و افزود: سرمایهگذاری در آموزش و توانمندسازی کارکنان، هزینه نیست بلکه زمینهساز بهبود عملکرد آینده سازمان است.
سرپرست سازمان تعاون روستایی، شفافیت و هوشمندسازی نظارت را یکی از مهمترین ارکان تحول در سازمان دانست و گفت: استقرار سامانههای هوشمند در حوزه حسابرسی و نظارت با هدف پیشگیری از بروز مشکل، افزایش شفافیت و دسترسی همزمان سطوح مختلف مدیریتی به اطلاعات در دستور کار قرار دارد.
وی تأکید کرد: رویکرد جدید نظارتی در سازمان «مچگیری» نیست، بلکه بر «دستگیری و پیشگیری» استوار است تا مسائل پیش از آنکه به بحران تبدیل شوند، شناسایی و اصلاح شوند.
برابری همچنین از آغاز روند مستندسازی اماکن، داراییها و ظرفیتهای سازمان خبر داد و افزود این اقدام برای شناسایی دقیق ظرفیتهای واقعی شبکه و بهرهبرداری مؤثرتر از آنها ضروری است.
به گفته وی، سازمان باید تصویر روشنی از امکانات، داراییها، تعهدات و قابلیتهای خود داشته باشد تا بتواند برای آینده برنامهریزی دقیقتری انجام دهد.
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، به بدهیهای برجا مانده از خریدهای تضمینی سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: بخشی از بدهیهای سازمان به بانکهای عامل، ناشی از همین تعهدات انباشته است.
وی افزود: برای تعیین تکلیف این موضوع، مستندسازی لازم با همکاری دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی در حال انجام است تا گزارش تکمیلی برای ارائه به وزیر جهاد کشاورزی و طرح در هیات دولت آماده شود و آثار مالی این بدهیها بر شبکه تعاون روستایی کاهش یابد.
برابری تأکید کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در دوره جدید میخواهد با اتکا به ظرفیت تشکلها، ابزارهای نوین نظارتی، توسعه زیرساختهای بازار و بهرهگیری از داراییهای موجود، از یک ساختار صرفاً اداری به نهادی چابک، اقتصادی، مشارکتمحور و اثرگذار در بازار کشاورزی کشور تبدیل شود.
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