به گزارش خبرنگار مهر، صادرات محصولات شیلاتی در شرایط جنگی با چالشهایی همچون محدودیتهای بانکی، مشکلات بیمهای، نوسانات ارزی و اختلال در حملونقل دریایی روبهرو بوده است. با این حال، اتخاذ سیاستهای جایگزین و تنوعبخشی به بازارهای هدف، مانع از توقف صادرات شده است.
بنا بر اعلام سازمان شیلات کشور، در خصوص ماهی قزلآلا نیز همزمانی جنگ با فصل برداشت، کاهش تقاضای بازار و کندی تخلیه مزارع را به همراه داشت؛ این در حالی است که قزلآلا همچنان یکی از مقرونبهصرفهترین منابع پروتئینی کشور در مقایسه با گوشت قرمز و مرغ محسوب میشود و افزایش مصرف داخلی میتواند نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان داشته باشد.
همچنین در حوزه صادرات میگو نیز با توجه به احتمال اختلال در بنادر جنوبی، برنامهریزی برای مسیرهای جایگزین صادراتی آغاز شده تا در صورت تداوم شرایط بحرانی، صادرات این محصول دچار وقفه نشود.
بر اساس آمارهای رسمی، صادرات آبزیان و فرآوردههای شیلاتی در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۴ درصدی به ۳۱۵ هزار تن و ارزش آن به حدود ۴۵۰ میلیون دلار رسید.
در مقابل، واردات آبزیان با کاهش ۵۳ درصدی به ۱۸ هزار تن و ارزش آن با افت ۴۴ درصدی به ۵۸ میلیون دلار کاهش یافته که بیانگر تقویت ظرفیت تولید داخلی است.
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