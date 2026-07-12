تولید قراردادی محدود به بخشنامه و دستورالعمل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ نشست خبری دومین نمایشگاه صنعت دام و طیور با شعار صادرات مرغ و تلیسه در اتاق تعاون ایران برگزار شد.

افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور در این نشست با بیان اینکه این اتحادیه با دو هدف در نمایشگاه حضور خواهد داشت، گفت: نخستین هدف آشنایی مسئولان و تصمیم‌گیران کشور با ظرفیت‌های موجود در دام سبک و توانمندی دامداران در تامین گوشت قرمز کشور است.

وی افزود: دومین هدف، آشنایی دامداران دام سبک با تازه‌های این صنعت در حوزه دانش در بستر نمایشگاه است.

وی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه تاثیر مثبتی در افزایش بهره‌وری دارد، ادامه داد: امیدواریم نمایشگاه بتواند محلی برای توجه هر چه بیشتر تصمیم‌گیران به ظرفیت تولید دام سبک باشد زیرا این صنعت کمترین حمایت را از سوی دولت دریافت می‌کند اما بیشترین محدودیت‌ها برای آن صادر می‌شود.

صدر دادرس با بیان اینکه طرح‌های ارائه شده برای تامین نقدینگی و کمبود کمبود مالی واحدهای تولیدی کارایی لازم را نداشته است، اظهار کرد: همیشه وقتی صحبت از صادرات می‌شود با واکنش منفی دولت‌ها مواجه می‌شود در حالی که ظرفیت تولیدی زیادی در صنعت دام به ویژه دام سبک وجود دارد به طوری که در حال حاضر واحدهای پرواربندی زیادی خالی است.

این مسئول صنفی با تاکید بر استفاده بهینه از این ظرفیت‌های موجود خالی، تصریح کرد: تولید قراردادی بستری مناسبی برای تامین نیازمندی داخل و البته صادرات است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور ادامه داد: متاسفانه تولید قراردادی محدود به بخشنامه و دستورالعمل شده و تا امروز عملیاتی نشده است؛ در حالی که تولید در قالب قرارداد، می‌تواند در دو حوزه صادرات‌محور و کاهش بهای تمام شده باشد که کمک زیادی به پایداری امنیت غذایی کشور می‌کند.