به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در نشست با جمعی از نخبگان و فعالان سیاسی جوان، ضمن بررسی مسایل اقتصادی، سیاسی، و تاثیر آن بر امنیت غذایی و کشاورزی، بر ضرورت حفظ انسجام ملی و تقویت روحیه میهندوستی تأکید کرد.
وی با اشاره به همبستگی مردم در سه ماه گذشته اظهار کرد: آنچه در شرایط بحرانی همه ایرانیان را فارغ از سلیقههای سیاسی، قومیتی و مذهبی کنار یکدیگر قرار میدهد، ایران، پرچم و احساس تعلق به وطن است و این سرمایه ملی باید همواره حفظ و تقویت شود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دسیسههای دشمن در جنگ ترکیبی گفت: البته گاهی عده معدودی با رسانههای معاند در مسیر منافع دشمن حرکت میکنند که درمان این رفتارها، تبیین دستاوردها و افشای توطئهها و تقویت فرهنگ وطندوستی و حفظ انسجام ملی است.
نوری با تشریح برنامههای وزارت جهاد کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی را سیاست محوری این وزارتخانه دانست و گفت: اگر تولیدکننده از آینده فعالیت خود اطمینان نداشته باشد، امنیت غذایی کشور نیز آسیب خواهد دید؛ در یک سال گذشته تلاش شد ضمن حمایت از تولید، از تصمیماتی که به زیان کشاورزان و دامداران منجر میشود، جلوگیری شود.
وی اصلاح ساختارهای اداری، حذف امضاهای طلایی، توسعه شفافیت، افزایش رقابت در واردات و استقرار سامانههای هوشمند را از مهمترین اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و تصریح کرد: برای نخستین بار نظام «عدالتمحور» در انتصابات طراحی شده تا انتخاب مدیران بر پایه شایستگی، عدالت و معیارهای تخصصی انجام شود.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به اجرای الگوی کشت و بهرهگیری از سامانههای هوشمند و فناوریهای نوین، گفت: مدیریت تولید کشاورزی امروز بر پایه داده، پایش ماهوارهای و هوش مصنوعی در حال توسعه است تا منابع آب و خاک با دقت بیشتری مدیریت شوند.
نوری با تأکید بر اینکه امنیت غذایی بدون تکیه بر دانش و فناوری امکانپذیر نیست، اظهار کرد: کشور باید با افزایش بهرهوری، استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و توسعه تحقیقات، ضمن کاهش مصرف منابع، تولید محصولات کشاورزی را افزایش دهد.
وی با اشاره به شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی اخیر تاکید کرد: با وجود محدودیتها، تأمین کالاهای اساسی کشور بدون وقفه ادامه یافت و این موضوع نتیجه برنامهریزی دقیق، حمایت از تولید داخلی و همراهی مردم بود.
وزیر جهاد کشاورزی، وحدت واتحاد مردم را بزرگترین سرمایه کشور و سپر مستحکم دفاعی در برابر توطئه دشمنان دانست و گفت: تجربه روزهای اخیر نشان داد مردم ایران در دفاع از کشور، انسجام و تابآوری مثالزدنی دارند و این سرمایه اجتماعی مهمترین پشتوانه برای عبور از چالشها و حرکت به سوی آیندهای بهتر است.
نظر شما