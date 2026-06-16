حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی درباره تولید و خرید قراردادی مرغ و گوشت مرغ به خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر تولید و خرید قراردادی در کشور عملیاتی نشده است.

وی افزود: پیش‌بینی آمار جوجه‌ریزی خرداد ماه بین ۱۳۶ تا ۱۴۰ میلیون قطعه است در حالی که این عدد برای اردیبهشت ماه ۱۲۱ میلیون قطعه بود.

وی ادامه داد: این عدد بیش از نیاز بازار بود؛ بنابراین، مرغ‌های عرضه شده از سوی مرغداری‌ها بیش از ۶۰ هزار تومان پایین‌تر از قیمت واقعی آن انجام شد.

این مسئول صنفی اظهار کرد: اگر در این شرایط دولت ورود نکند و مرغ مازاد را برای تکمیل ذخایر استراتژیک جمع‌آوری نکند؛ البته با قیمت واقعی و کارشناسی، واحدهای مرغ مادر و گوشتی آسیب می‌بینند.

وی تاکید کرد: ضمن این که باید تدبیری اندیشیده شود و برنامه‌ریزی تولید، متناسب با نیاز بازار باشد؛ در غیر این صورت این آسیب باعث می‌شود در مقطع بعدی، تولید به واسطه زیان تولیدکنندگان کاهش یافته و بازار دوباره دچار التهاب شود.

بقای تولید وابسته به فروش با قیمت واقعی است

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با تاکید بر این که دو راهکار صنعت طیور را می‌تواند از بحران آینده نجات دهد، ادامه داد: ضرورت دارد دو تا امر برای برون‌رفت از این وضعیت در دستور کار قرار گیرد؛ نخست تولید به اندازه نیاز واقعی بازار باشد و دوم این که برای مازاد تولید فکری اندیشیده شود؛ زیرا در حال حاضر تولیدکنندگان ناچار هستند محصولات را پایین‌تر از نرخ واقعی به فروش برسانند.

اسدالله‌نژاد ادامه داد: این مازاد تولید یا باید از سوی شرکت پشتیبانی امور دام با قیمت واقعی و کارشناسی برای ذخائر استراتژیک خریداری یا بستر صادرات آن فراهم شود.

این مسئول صنفی با بیان این که تعداد تخم‌مرغ‌هایی که وارد مرحله جوجه‌کشی می‌شوند عدد بالایی است، یادآور شد: ضرورت دارد برای توازون بازار، گله‌های بالای ۶۴ هفته واحدهای مرغ مادر، تعیین وضعیت شده و سیاست‌گذاری درستی انجام شود.

وی اضافه کرد: ضمن این که اگر تولید تخم‌مرغ مازاد داریم بستر صادرات این محصولات نیز هموار شود و با رها کردن موضوع باعث نشود که انباشت تولید داشته باشیم؛ چرا که به واسطه انباشت تولید و عدم کشش بازار تجارب تلخ گذشته تکرار شده و مرغداران به دلیل عدم همخوانی قیمت تمام شده با فروش، آسیب جدی می‌بینند.

شکاف قیمتی از درب مرغداری تا بازار

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در ادامه سخنان خود به شکاف قیمتی نرخ مرغ زنده و گوشت مرغ در بازار اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اصلی، فاصله قیمت مرغ زنده با قیمتی که در کف بازار باید به دست مصرف‌کننده برسد، است. بین این نرخ‌ها همخوانی وجود ندارد و این عدم تناسب که مرغدار مرغش را به کشتارگاه می‌فروشد با قیمت گوشت مرغی که در واحد صنفی به دست مصرف‌کننده می‌رسد ظلم و اجحاف در حق تولیدکننده‌ای است که نمی‌تواند کالایی که تولید کرده را با قیمت واقعی به فروش برساند.

وی افزود: علاوه‌بر این که مصرف‌کننده بیشتر از قیمتی که کالا فروخته شده و تولیدکننده وارد بازار کرده، پول می‌پردازد.

این مسئول صنفی با اشاره به اختلاف معنادار و قابل‌توجه بین قیمت مرغ زنده و گوشت آن، اظهار کرد: این انحراف، سودجویی است که در مسیر تبدیل و عرضه مرغ از زنده به گوشت گرم رخ داده است؛ بنابراین، تولیدکنندگان کمتر از قیمت واقعی محصولاتشان را می‌فروشند و مردم بیشتر از قیمتی که باید برای کالا پرداخت کنند، می‌پردازند. این نشان‌دهنده انحراف در توزیع است که نهادهای نظارتی باید ورود کرده و مدیریت و کنترل کنند.

وی درباره نرخ مرغ زنده عنوان کرد: به طور میانگین قیمت مرغ زنده بین ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تومان بوده که این تفاوت به نژاد و قیمت متفاوت در استان‌های مختلف برمی‌گردد.

اسدالله‌نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا مصرف گوشت مرغ در خرداد ۱۴۰۵ با مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده که شاهد مازاد تولید هستیم، گفت: مصرف در خرداد ماه امسال نسبت به خرداد سال گذشته پایین آمده و تولید اردیبهشت ماه سال قبل بیشتر از اردیبهشت امسال بود که این امر به کاهش سرانه مصرف در کشور برمی‌گردد. آمار میزان کاهش باید از سوی مراجع و متولیان حوزه آمار اعلام شود.

از سیاست‌گذاری‌های غلط تا مازاد و کمبود در بازار

آمار جوجه‌ریزی از دی ۱۴۰۳ روند صعودی داشته و بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی ماهانه انجام می‌شده است. این عدد در اسفند ۱۴۰۴ با حذف ارز ترجیحی در دی ماه، به ۱۰۰ میلیون قطعه رسید.

افزایش چند برابری قیمت نهاده‌های دامی منجر به شوک بازار شده و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش باعث شد تا جوجه‌ریزی و خرید جوجه یکروزه کاهش پیدا کند.

به گفته اسدالله‌نژاد آمار جوجه‌ریزی فروردین ۱۴۰۵ نسبت به اسفند سال گذشته از هم روند کاهشی داشته و این عدد به ۹۶ میلیون قطعه رسید.

این مسئول صنفی از افزایش جوجه‌ریزی در دو ماه اخیر خبر داد و گفت: طی اردیبهشت و خرداد امسال آمار تولید بیشتر از مصرف بوده و اگر برای جمع‌آوری گوشت مازاد تدابیری اندیشیده نشود به پایداری تولید آسیب وارد می‌کند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در پاسخ به این پرسش که چرا در ایام جنگ تحمیلی سوم، ایران مبادرت به واردات گوشت مرغ منجمد از ترکیه کرد، گفت: ظرفیت تولید کشور بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن است؛ این که در مقطعی ۱۰۰ هزار تن وارد می‌شود نشان می‌دهد، سیاست‌گذاری‌های دولت در تولید مرغ غلط بوده و تولید دچار آسیب شده است.

اسدالله‌نژاد افزود: ضمن آسیب تولید و واردات، ظرفیت‌ها خالی مانده و اشتغالزایی دچار چالش می‌شود.

ظرفیت تولید گوشت مرغ در کشور

این مسئول صنفی در ادامه به آمار تولید سالانه و ظرفیت موجود کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مصرف کشور بین ۲.۴ تا ۲.۵ میلیون تن است در حالی که اگر از ظرفیت خالی استفاده شود این عدد می‌تواند به بیش از ۳ میلیون تن هم برسد. به عنوان مثال، در اردیبهشت امسال ۱۲۱ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شد اما این عدد در آذر ماه سال گذشته ۱۷۳ میلیون قطعه بود. چطور می‌شود در حالی که در بهمن ماه مازاد تولید داریم اما اسفند همان سال واردات انجام می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: پیام روشن این است که متولیان امر در سیاست‌گذاری عملکرد درستی ندارند.