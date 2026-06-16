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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰

راهبرد پشتیبانی امور دام موازنه‌ منطقی در بازار است

راهبرد پشتیبانی امور دام موازنه‌ منطقی در بازار است

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با تأکید بر تداوم تأمین پایدار کالاهای اساسی، گفت: راهبرد ما موازنه‌ منطقی در بازار است تا قیمت‌ها بالا نرود و تولیدکننده و مصرف کننده ضرر نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به نقش برنامه‌ریزی، مدیریت منسجم و رهنمودهای مقام عالی وزارت برای پایداری بازار گفت: حتی در شرایط دشوار و روزهای جنگ نیز تولیدکنندگان و فعالان زنجیره تأمین، در کنار مجموعه وزارت جهاد کشاورزی ایستادند و اجازه ندادند دسترسی مردم به مایحتاج ضروری با اختلال مواجه شود.

وی تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و تنظیم بازار را از مهم‌ترین برنامه‌های این شرکت تا سال آینده دانست و گفت: تلاش می‌کنیم کالاهای مورد نیاز مردم در زمان مناسب، به میزان کافی و با قیمت عادلانه در بازار عرضه شود، زیرا تأمین آرامش بازار و امنیت غذایی اصلی‌ترین مأموریت‌ شرکت پشتیبانی امور دام کشور است.

وی ادامه داد: در هفته‌های گذشته بازار مرغ با چالش‌هایی مواجه شد، اما شرکت پشتیبانی امور دام کشور با ورود سریع، گسترده و هدفمند مرغ مورد نیاز بازار را حتی در دورترین نقاط کشور تأمین و زمینه عرضه آن با قیمت مناسب را فراهم کرد.

جعفری با بیان اینکه حمایت هم‌زمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده مبنای سیاست‌های تنظیم بازار است، تصریح کرد: تلاش ما برقراری موازنه‌ای منطقی در بازار است؛ به‌گونه‌ای که تولیدکننده متحمل زیان نشود و مصرف‌کننده نیز کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت‌های غیرمنطقی و بالا خریداری نکند.

وی درباره اقدامات انجام‌شده برای کنترل بازار مرغ گفت: با عرضه مناسب مرغ منجمد در سراسر کشور و استفاده از خودروهای یخچال‌دار برای توزیع مستقیم، از افزایش بی‌رویه قیمت جلوگیری و زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به محصول با قیمت عادلانه فراهم شد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اطمینان‌بخشی به مردم تاکید کرد: ذخایر و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین کالاهای اساسی، به‌ویژه محصولات پروتئینی، انجام شده است و مردم در سال پیش‌رو هیچ‌گونه نگرانی از بابت تأمین این محصولات نخواهند داشت.

جعفری تأکید کرد: تمام همکاران و فعالان این حوزه با توان مضاعف تلاش خواهند کرد تا با تأمین پایدار کالا، حفظ آرامش بازار و حمایت از تولید، رضایت و لبخند مردم را به همراه داشته باشند.

کد مطلب 6862370

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