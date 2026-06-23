به گزارش خبرگزاری مهر، این شرکت شامگاه سه شنبه یکم تیر در اطلاعیهای اعلام کرد: ظهر امروز، اختلالی در شبکه کارتهای بانک تجارت، ملی و صادرات رخ داد که باعث قطعی خدمات خودپردازها، پایانههای فروش و اپلیکیشنهای موبایل این بانکها شد.
اکنون عملیات مربوط به کارتهای بانک تجارت کاملاً عادی و از ساعت ۲۰ امشب فعال شده است.
تیمهای فنی همچنین در حال بازگرداندن خدمات کارت محور بانکهای ملی و صادرات هستند.
شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد: اختلال کارتهای بانک تجارت از ساعت ۲۰ امشب رفع شده و رفع مشکل از کارتهای ملی و صادرات در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری مهر، این شرکت شامگاه سه شنبه یکم تیر در اطلاعیهای اعلام کرد: ظهر امروز، اختلالی در شبکه کارتهای بانک تجارت، ملی و صادرات رخ داد که باعث قطعی خدمات خودپردازها، پایانههای فروش و اپلیکیشنهای موبایل این بانکها شد.
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