به گزارش خبرگزاری مهر، این شرکت شامگاه سه شنبه یکم تیر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ظهر امروز، اختلالی در شبکه کارت‌های بانک تجارت، ملی و صادرات رخ داد که باعث قطعی خدمات خودپردازها، پایانه‌های فروش و اپلیکیشن‌های موبایل این بانک‌ها شد.



اکنون عملیات مربوط به کارت‌های بانک تجارت کاملاً عادی و از ساعت ۲۰ امشب فعال شده است.



تیم‌های فنی همچنین در حال بازگرداندن خدمات کارت محور بانک‌های ملی و صادرات هستند.