به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی صبح چهارشنبه در نشست کمیسیون تبصره یک ماده یک استان کردستان که در سنندج برگزار شد، با اشاره به ضرورت ساماندهی فرآیند بررسی پروندههای حوزه اراضی اظهار کرد: تصمیمات این کمیسیون باید با رویکرد دقیق و کارشناسی اتخاذ شود تا ضمن صیانت از حقوق عمومی و منافع دولت، زمینه ایجاد اختلافات و مشکلات حقوقی در آینده کاهش یابد.
الزام سند تکبرگ برای ارائه خدمات به اراضی
وی با بیان اینکه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، روند ارائه خدمات در حوزه زمین و ملک را تغییر داده است، افزود: مطابق مقررات این قانون، بهرهمندی از خدمات مرتبط با اراضی و املاک نیازمند ثبت رسمی اطلاعات و داشتن سند تکبرگ کاداستری است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان ادامه داد: متقاضیان پس از تکمیل فرآیند ثبت اطلاعات در سامانههای مربوطه و طی مراحل قانونی میتوانند پروندههای خود را برای بررسی در کمیسیون تبصره یک ماده یک مطرح کنند.
توسعه گلخانهها و سردخانهها در مسیر تقویت کشاورزی
حبیبی همچنین توسعه زیرساختهای بخش کشاورزی را از اولویتهای مهم استان عنوان کرد و گفت: سرمایهگذاری در حوزههایی مانند احداث گلخانهها علاوه بر افزایش بهرهوری تولید، میتواند به ایجاد فرصتهای شغلی پایدار کمک کند.
وی اضافه کرد: تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی نیازمند توسعه امکانات نگهداری و فرآوری است و در این میان، ایجاد و گسترش سردخانهها نقش مهمی در کاهش ضایعات و مدیریت بازار محصولات دارد.
در این جلسه ۵۱ طرح در حوزههای مختلف مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت که از این تعداد، ۴۷ طرح به تصویب رسید، دو طرح رد شد و دو پرونده نیز برای انجام بررسیهای تکمیلی و کارشناسی بیشتر از دستور کار خارج شد.
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