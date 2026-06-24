به گزارش خبرنگار مهر، شرایط خاص تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی دارد. شاگردان امیر قلعه‌نویی که به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده از سوی دولت آمریکا امکان استقرار در کشور میزبان را پیدا نکردند، مجبور شدند اردو و تمرینات خود را در شهر تیخوانای مکزیک برگزار کنند و برای هر مسابقه به صورت جداگانه راهی آمریکا شوند؛ شرایطی که انتقاد چهره‌های سرشناس فوتبال جهان را نیز به دنبال داشته است.

در تازه‌ترین واکنش‌ها، گری لینه‌کر مهاجم اسبق تیم ملی انگلیس و کارشناس مطرح فوتبال جهان در گفت‌وگو با شبکه «اسکای نیوز» به انتقاد از نحوه برخورد با تیم ملی ایران پرداخت و این وضعیت را بی‌سابقه توصیف کرد.

لینه کر با اشاره به تأثیر مسائل سیاسی بر برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: هواداران برخی کشورها برای ورود به کشور میزبان با مشکلات زیادی روبه‌رو شدند. تیم ایران اجازه پیدا نکرد در کشوری اقامت داشته باشد که قرار بود مسابقات خود را در آن برگزار کند و حتی یکی از داوران جام جهانی نیز نتوانست مجوز ورود دریافت کند. این اتفاقات واقعاً ناامیدکننده بود.

او همچنین به افزایش چشمگیر قیمت بلیت‌های جام جهانی اشاره کرد و افزود: قیمت بلیت‌ها به شکل قابل توجهی افزایش یافته و فیفا تلاش می‌کند این موضوع را توجیه کند. آنها می‌گویند ورزشگاه‌ها پر هستند و درآمد حاصل از فروش بلیت به ورزش بازمی‌گردد، اما این موضوع اهمیتی ندارد. مردم نباید مجبور شوند برای تماشای یک مسابقه فوتبال دارایی‌های خود را بفروشند.

ستاره سابق فوتبال انگلیس در پاسخ به پرسشی درباره صحبت‌های امیر قلعه‌نویی که تیم ملی ایران را «مظلوم‌ترین تیم تاریخ جام جهانی» توصیف کرده بود، از ملی‌پوشان ایران حمایت کرد و گفت: به اعتقاد من با تیم ایران بسیار ناعادلانه رفتار شد. از سال ۱۹۸۶ یا در جام جهانی بازی کرده‌ام یا این رقابت‌ها را پوشش رسانه‌ای داده‌ام اما هرگز به یاد ندارم کشوری میزبان جام جهانی باشد و همزمان با یکی از تیم‌های حاضر در مسابقات درگیر تنش و جنگ باشد. این اتفاق برای نخستین بار رخ داده است.

وی در ادامه با اشاره به تفاهم‌نامه اخیر میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا اظهار امیدواری کرد شرایط برای تیم ملی ایران بهبود پیدا کند و گفت: امیدوارم این توافق به صلح پایدار منجر شود. شاید یکی از نتایج مثبت آن این باشد که ایران بتواند در کشور میزبان مسابقات خود را برگزار کند و دیگر مجبور به این رفت‌وآمدهای دشوار نباشد. بازیکنان ایران با وجود تمام این مشکلات روحیه فوق‌العاده‌ای از خود نشان داده‌اند و این موضوع اهمیت زیادی دارد.

تیم ملی ایران در دو دیدار نخست خود در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل نیوزیلند به تساوی ۲ بر ۲ رسید و برابر بلژیک نیز نتیجه ارزشمند صفر بر صفر را کسب کرد. شاگردان امیر قلعه‌نویی بامداد شنبه ششم تیرماه در سومین دیدار مرحله گروهی جام جهانی و در ورزشگاه لومن فیلد سیاتل به مصاف تیم ملی مصر خواهند رفت.