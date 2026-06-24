به گزارش خبرنگار مهر، هرچه به دیدار حساس تیم‌های ملی ایران و مصر در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ نزدیک‌تر می‌شویم، رسانه‌های مصری توجه بیشتری به شاگردان امیر قلعه‌نویی نشان می‌دهند. تیمی که هنوز در این مسابقات شکست نخورده و حالا به مهم‌ترین مانع فراعنه برای صدرنشینی گروه G تبدیل شده است.

پیروزی ۳ بر یک مصر مقابل نیوزیلند و توقف ارزشمند ایران برابر بلژیک، معادلات گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. مصری‌ها با چهار امتیاز صدرنشین هستند اما رسانه‌های این کشور معتقدند عبور از ایران، آسان‌ترین مأموریت این تیم در جام جهانی نخواهد بود.

رسانه‌های عربی و مصری پس از تساوی بدون گل ایران و بلژیک، بیش از هر چیز روی ساختار دفاعی تیم ملی ایران تمرکز کردند. آنها عملکرد منسجم خط دفاعی و واکنش‌های علیرضا بیرانوند را عامل اصلی توقف یکی از مدعیان اروپایی دانستند.

برخی رسانه‌ها بیرانوند را «سد بزرگ ایران» نامیده‌اند؛ دروازه‌بانی که بار دیگر در جام جهانی به قهرمان تیمش تبدیل شد و اجازه نداد ستاره‌های بلژیک به گل برسند. عملکرد او حتی در رسانه‌های بین‌المللی نیز بازتاب گسترده‌ای داشت.

روزنامه الاهرام در گزارشی درباره وضعیت گروه G، تیم ملی ایران را «سازمان‌یافته‌ترین تیم آسیایی مسابقات» توصیف کرده و نوشته است که توقف بلژیک نشان داد ایران توانایی گرفتن امتیاز از هر حریفی را دارد.

سایت KingFut که یکی از رسانه‌های تخصصی فوتبال مصر محسوب می‌شود، در تحلیل شرایط گروه نوشت که دیدار ایران و مصر می‌تواند سرنوشت صدرنشین گروه را مشخص کند. این رسانه از ایران به عنوان تیمی نام برد که «به سختی گل می‌خورد و به آسانی تسلیم نمی‌شود.»

روزنامه مصری الیوم نیز در گزارشی پیرامون تیم ملی مصر، روی نقش علیرضا بیرانوند تمرکز کرده و نوشته است که دروازه‌بان ایران بار دیگر در جام جهانی به یکی از چهره‌های تعیین‌کننده مسابقات تبدیل شده است.

رسانه فیل‌گول (FilGoal) پس از تساوی بدون گل ایران و بلژیک، عملکرد خط دفاعی ایران را مورد تمجید قرار داد و نوشت: «بلژیک در طول ۹۰ دقیقه راهی برای عبور از دیوار دفاعی ایران پیدا نکرد.»

در همین حال روزنامه الشروق مصر معتقد است تجربه بازیکنان ایران می‌تواند مهم‌ترین نقطه قوت این تیم در دیدار مقابل مصر باشد. این رسانه به حضور بازیکنانی همچون علیرضا جهانبخش، مهدی طارمی و علیرضا بیرانوند اشاره کرده و آنها را رهبران نسل فعلی فوتبال ایران دانسته است.

روزنامه الوطن نیز در گزارشی پیرامون شرایط گروه G نوشته است که تیم ملی ایران پس از تساوی مقابل بلژیک اعتماد به نفس زیادی به دست آورده و حالا با انگیزه‌ای متفاوت مقابل مصر قرار خواهد گرفت.

در کنار رسانه‌های مصری، روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن نیز به تقابل ایران و مصر پرداخته و این مسابقه را «نبرد تجربه و ستاره‌ها» توصیف کرده است؛ دیداری که در یک سو محمد صلاح قرار دارد و در سوی دیگر علیرضا بیرانوند و مهدی طارمی.

خبرگزاری رویترز نیز در گزارش خود از وضعیت گروه G، به نقش کلیدی بیرانوند در تساوی برابر بلژیک اشاره کرده و این دروازه‌بان را یکی از عوامل اصلی حفظ شانس صعود ایران دانسته است.

از سوی دیگر، رسانه‌های مصری همچنان روی درخشش محمد صلاح تمرکز دارند اما بسیاری از آنها معتقدند عبور از ساختار دفاعی ایران آسان نخواهد بود. سایت کوره‌پلاس مصر در این خصوص نوشت: «مصر برای صدرنشینی باید از آزمون دشوار ایران عبور کند.»

اکنون فضای رسانه‌ای مصر ترکیبی از احترام و احتیاط است. اگرچه فراعنه با چهار امتیاز در صدر جدول قرار دارند، اما بسیاری از رسانه‌های این کشور معتقدند ایران، سخت‌ترین حریف مصر در مرحله گروهی جام جهانی خواهد بود.

دیداری که حالا نه تنها برای تعیین تیم صعودکننده، بلکه برای مشخص شدن قدرت برتر گروه G نیز اهمیت پیدا کرده و رسانه‌های دو کشور با حساسیت ویژه‌ای آن را دنبال می‌کنند.