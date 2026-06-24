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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

واژگونی خودروی سواری در محور خور و بیابانک ۵ مصدوم داشت 

واژگونی خودروی سواری در محور خور و بیابانک ۵ مصدوم داشت 

اصفهان -سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری برلیانس در محور روستای اردیب به سمت آبگرم در شهرستان خوروبیابانک خبر داد که منجر به مصدومیت ۵ نفر شد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این حادثه رانندگی اظهار کرد: در ساعت ۰۰:۰۷ بامداد سوم تیرماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری برلیانس در محور روستای اردیب به سمت آبگرم به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان واصل شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان افزود: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، یک واحد امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی جهت امدادرسانی به محل حادثه اعزام شد.

وی با بیان اینکه این سانحه رانندگی ۵ مصدوم به همراه داشت، تصریح کرد: تمامی مصدومان این حادثه مرد بودند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط تکنسین‌های اورژانس، جهت تکمیل مراحل درمانی به مرکز درمانی «آفتاب هشتم» شهر خور منتقل شدند.

عابدی گفت: علت دقیق بروز این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

کد مطلب 6869617

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