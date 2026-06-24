به گزارش خبرنگار مهر، مردم مؤمن و ولایت‌مدار شهرستان گناوه با حضور گسترده در مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، حرم مطهر امامزاده و محله‌های مختلف، در عزای امام حسین (ع) و یارانش به سوگ نشستند و با برگزاری آیین‌های سینه‌زنی، زنجیرزنی و مجالس سخنرانی، ارادت خود را به ساحت خاندان عصمت و طهارت (ع) ابراز کردند.

تداوم شور حسینی در گرمای جنوب

آیین‌های عزاداری که از ابتدای ماه محرم در شهرستان گناوه آغاز شده، در شب و روز تاسوعا با حضور پرشور عزاداران ادامه یافت و شهر حال و هوایی سراسر حسینی به خود گرفت.

مردم عزادار با سیاه‌پوش کردن معابر، سردرب منازل و واحدهای صنفی و حضور در مراسم مختلف، جلوه‌ای از عشق و دلدادگی به مکتب عاشورا را به نمایش گذاشتند.

با وجود گرمای هوا و شرجی ، عشق و ارادت به حضرت سیدالشهدا (ع) سبب شد تا زن و مرد، کوچک و بزرگ از نقاط مختلف شهر در محافل عزاداری حاضر شوند و با شور و شعور حسینی در آیین‌های سوگواری شرکت کنند.

برگزاری آیین‌های متنوع مذهبی و سنتی

مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش با حضور گسترده هیئت‌های مذهبی، گروه‌های فرهنگی و اقشار مختلف مردم در شهرستان گناوه همانند سایر نقاط کشور در حال برگزاری است.

در روز و شب منتسب به حضرت ابوالفضل العباس (ع)، عزاداران حسینی با برگزاری مراسم سینه‌زنی و نوحه‌خوانی در سوگ سقای تشنه‌لب کربلا اشک ماتم ریختند.

برپایی موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی، اجرای آیین‌های سنتی و مذهبی، سخنرانی در مساجد و حسینیه‌ها، پخش نوحه و مداحی در سطح شهر و فضای مجازی، پخت و توزیع غذای نذری، اجرای تعزیه و برنامه‌های متناسب با ایام محرم از دیگر برنامه‌های برگزار شده در این شهرستان بود.

اقامه نماز ظهر تاسوعا

همچنین نماز ظهر تاسوعای حسینی با حضور پرشور عزاداران در اماکن مذهبی و مقدس شهرستان برگزار شد و شرکت‌کنندگان با تأسی از فرهنگ عاشورا، بر اقامه شعائر دینی و ترویج معارف اهل بیت (ع) تأکید کردند.

به همین مناسبت آئین ویژه ظهر تاسوعا همراه با عزاداری و سوگواری با حضور عزاداران حسینی در حسینیه معتمدی واقع در بازار گناوه همراه با اقامه نماز ظهر تاسوعا به امامت امام جمعه گناوه برگزار شد .

حضرت عباس(ع) با وفاداری و بصیرت به مقامی رسید که همه شهدا به آن غبطه می‌خورند



حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی ظهر چهارشنبه در این مراسم عزاداری با تسلیت فرارسیدن تاسوعای حسینی اظهار کرد: امیدواریم خداوند متعال طاعات، عبادات و عزاداری‌های همه محبان اهل بیت (ع) را مورد قبول درگاه خود قرار دهد و همه را مشمول عنایات خاصه حضرت ولی عصر (عج) و وجود مقدس باب‌الحوائج حضرت ابوالفضل العباس (ع) قرار دهد.

وی با اشاره به وقایع عصر تاسوعا افزود: در چنین روزی در صحرای کربلا، دشمن حلقه محاصره را بر امام حسین (ع) و یارانش تنگ‌تر کرد و شرایط دشوارتری بر اهل‌بیت (ع) تحمیل شد.

امام جمعه گناوه ادامه داد: در همین شرایط امام حسین (ع) از دشمن درخواست مهلت کرد؛ اما این درخواست نه برای سازش و نه برای عقب‌نشینی، بلکه برای عبادت، راز و نیاز، اقامه نماز و تلاوت قرآن بود.

وی بیان کرد: امام حسین (ع) از آغاز نهضت تا واپسین لحظات حیات مبارک خود، پیوندی ناگسستنی با قرآن کریم داشت و شب عاشورا را به عبادت، تلاوت و مناجات با خداوند سپری کرد.

شب عاشورا؛ جلوه انس امام حسین (ع) با قرآن و عبادت

رکنی حسینی با اشاره به برخی آیات قرآنی که در شب عاشورا مورد توجه امام حسین (ع) قرار گرفت، گفت: سنت الهی این است که گاهی به ظالمان و ستمگران مهلت داده می‌شود، اما این مهلت نشانه رضایت الهی نیست بلکه زمینه‌ای برای آشکار شدن حقیقت و افزایش مسئولیت آنان است.

وی افزود: حضرت زینب (س) نیز در مجلس یزید با استناد به همین منطق قرآنی، حقیقت ظلم و سرنوشت ستمگران را برای همگان تبیین کرد.

حضرت عباس (ع) نماد کامل تسلیم و ولایت‌مداری

امام جمعه گناوه با اشاره به جایگاه والای علمدار کربلا اظهار کرد: حضرت ابوالفضل العباس(ع) شخصیتی است که خداوند متعال مقام و منزلتی ویژه به آن حضرت عطا کرده است؛ و چهار امام معصوم(ع) درباره فضائل، مقام و منزلت ایشان سخن گفته‌اند، امام حسین(ع)، امام سجاد(ع)، امام صادق(ع) و حضرت ولی‌عصر(عج) هر یک در بیانات و زیارات خود از مقام والای آن حضرت تجلیل کرده‌اند.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه شخصیت حضرت ابوالفضل العباس (ع) تنها در رشادت و شجاعت خلاصه نمی‌شود، اظهار کرد: در زیارت ناحیه مقدسه و روایات اهل بیت (ع)، ویژگی‌هایی همچون تسلیم، تصدیق، وفاداری و خیرخواهی نسبت به امام برای حضرت عباس (ع) ذکر شده است.

وی ادامه داد: نخستین مقام حضرت عباس (ع)، مقام تسلیم است؛ یعنی اطاعت کامل از امام و ولی خدا. پس از آن مقام تصدیق قرار دارد؛ به این معنا که انسان هیچ‌گونه تردید و بدگمانی نسبت به راه و فرمان امام نداشته باشد.

حجت الاسلام رکنی حسینی تصریح کرد: وفاداری حضرت عباس (ع) یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های عاشورا است و این وفاداری در سخت‌ترین لحظات میدان نبرد تجلی یافت.

ایثار قمر بنی‌هاشم؛ درسی ماندگار برای همه تاریخ

وی با اشاره به صحنه حضور حضرت عباس (ع) در کنار شریعه فرات گفت: حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) با وجود تشنگی شدید و پس از شکستن محاصره دشمن، زمانی که به آب رسید، به یاد تشنگی امام حسین (ع) و کودکان اهل‌بیت افتاد و آب ننوشید.

امام جمعه گناوه افزود: این رفتار اوج ایثار است؛ اینکه انسان در حالی که خود نیازمند است، دیگران را بر خود مقدم بدارد و این همان مفهومی است که قرآن کریم از آن به عنوان ایثار یاد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: حضرت عباس (ع) با این روحیه ایثار و وفاداری، الگویی جاودانه برای همه آزادگان جهان شد.

مقام حضرت عباس (ع) مورد غبطه همه شهدا است

رکنی حسینی با اشاره به روایت امام سجاد (ع) اظهار کرد: بر اساس روایت، خداوند متعال به حضرت عباس (ع) جایگاهی عطا کرده که همه شهدا در روز قیامت به آن غبطه می‌خورند.

وی گفت: غبطه با حسادت تفاوت دارد؛ غبطه آرزوی رسیدن به مقام و فضیلت دیگری بدون زوال نعمت او است و این نشان‌دهنده عظمت جایگاه حضرت عباس (ع) نزد پروردگار است.

امام جمعه گناوه همچنین با اشاره به روایت امام صادق (ع)، حضرت عباس (ع) را دارای بصیرتی نافذ و ایمانی استوار دانست و تأکید کرد: آن حضرت تا آخرین لحظه در مسیر حمایت از امام زمان خویش ثابت‌قدم باقی ماند.

حجت الاسلام رکنی حسینی در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی عصر (عج)، عزت و اقتدار اسلام، حفظ نظام اسلامی، سلامتی رهبر معظم انقلاب و عاقبت‌بخیری مردم، از خداوند خواست همه عزاداران حسینی را در مسیر اهل‌بیت (ع) ثابت‌قدم بدارد.