به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنیحسینی سه شنبه شب در مراسم عزاداری نهمین شب ماه محرم در مسجد جامع شهر گناوه با تسلیت فرارسیدن تاسوعای حسینی، به تبیین ابعاد شخصیتی حضرت ابوالفضل العباس(ع) پرداخت و ایشان را الگوی بیبدیل وفاداری، بصیرت و ولایتمداری در تاریخ اسلام معرفی کرد.
امام جمعه گناوه با اشاره به جایگاه والای علمدار کربلا اظهار کرد: حضرت ابوالفضل العباس(ع) شخصیتی است که خداوند متعال مقام و منزلتی ویژه به آن حضرت عطا کرده است؛ به گونهای که بنا بر فرمایش اهلبیت(ع)، همه شهدا در روز قیامت به مقام و جایگاه ایشان غبطه میخورند.
وی افزود: در میان شهدای کربلا و بلکه در میان همه شهدای تاریخ اسلام، حضرت ابوالفضل العباس(ع) از جایگاهی ممتاز برخوردار است و چهار امام معصوم(ع) درباره فضائل، مقام و منزلت ایشان سخن گفتهاند، امام حسین(ع)، امام سجاد(ع)، امام صادق(ع) و حضرت ولیعصر(عج) هر یک در بیانات و زیارات خود از مقام والای آن حضرت تجلیل کردهاند.
امام جمعه گناوه با بیان اینکه یکی از برجستهترین ویژگیهای حضرت عباس(ع) «بصیرت نافذ» بود، گفت: امام صادق(ع) درباره ایشان میفرمایند که حضرت عباس(ع) دارای بصیرتی نافذ و ایمانی استوار و باصلابت بود و همین بصیرت و شناخت صحیح از امام زمان خویش سبب شد که در سختترین شرایط، لحظهای از حمایت و اطاعت امام حسین(ع) دست نکشد و تسلیم امام خود بود.
حضرت ابوالفضل العباس(ع) تسلیم امر امام خود بود
حجت الاسلام رکنیحسینی اطاعت محض از ولایت را از دیگر ویژگیهای علمدار کربلا برشمرد و تصریح کرد: حضرت عباس(ع) در همه مراحل نهضت عاشورا تسلیم امر امام خود بود و هیچگاه از فرمان ولی خدا سرپیچی نکرد. این روحیه ولایتمداری و تبعیت از امام، انسان را به عالیترین درجات کمال و قرب الهی میرساند.
وی در ادامه با اشاره به مفهوم ایثار در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: ایثار از والاترین صفات انسانی است و حضرت عباس(ع) تجلی کامل این فضیلت الهی بود، آن حضرت در حالی که خود تشنه بود، هنگامی که به آب فرات دست یافت، به یاد تشنگی امام حسین(ع) و کودکان اهلبیت(ع) افتاد و از نوشیدن آب خودداری کرد و اوج وفاداری و ازخودگذشتگی را به نمایش گذاشت.
امام جمعه گناوه خاطرنشان کرد: واقعه حضور حضرت ابوالفضل العباس(ع) در کنار فرات، صحنه تقابل عقل مادی و عشق الهی است، عقل ظاهری انسان را به حفظ جان فرا میخواند، اما عشق به امام و ولایت، او را به ایثار و فداکاری سوق میدهد و حضرت عباس(ع) در این آزمون بزرگ، عشق و وفاداری به امام حسین (ع) را بر همه چیز ترجیح داد.
وی با اشاره به روایات نقل شده از امام سجاد(ع) افزود: خداوند متعال به پاس ایثار، وفاداری و فداکاری حضرت ابوالفضل العباس(ع)، در روز قیامت مقامی به ایشان عطا میکند که همه شهدا به آن غبطه میخورند و همانند جعفر بن ابیطالب، دو بال برای پرواز در بهشت به آن حضرت عطا خواهد شد.
حجت الاسلام رکنیحسینی همچنین با ذکر مصائب حضرت ابوالفضل العباس(ع) در روز عاشورا، از رشادتها، جانبازیها و وفاداری بینظیر ایشان در دفاع از امام حسین(ع) و اهلبیت(ع) یاد کرد و گفت: قمر بنیهاشم (ع) تا آخرین لحظه عمر خویش پناهگاه، پرچمدار و تکیهگاه خیمههای حسینی بود و نام او برای همیشه به عنوان نماد وفاداری و غیرت در تاریخ ماندگار خواهد ماند.
امام جمعه گناوه در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولیعصر(عج)، حفظ نظام اسلامی، سلامتی رهبر معظم انقلاب، خدمتگزاران نظام و عزاداران حسینی، از خداوند متعال خواست همه مسلمانان و شیعیان را در پناه اهلبیت(ع) محفوظ بدارد و عاقبت همه را ختم به خیر گرداند.
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