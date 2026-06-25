شعله شاهغیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به پیشبینی حضور گسترده زائران و تردد کاروانهای مردمی از مسیرهای مختلف استان، تمامی مراکز درمانی، پایگاههای اورژانس، واحدهای بهداشتی و مجموعههای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان در وضعیت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند.
وی افزود: استان کردستان به دلیل قرارگیری در مسیر تردد زائران و همجواری با مرزهای غربی کشور، نیازمند آمادگی ویژه در حوزه سلامت است و تمامی امکانات درمانی، امدادی و بهداشتی استان برای ارائه خدمات مطلوب به کار گرفته خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اهمیت آمادگی در مبادی ورودی استان بیان کرد: استقرار تیمهای درمانی و امدادی در پایانه مرزی باشماق، محورهای سنندج-همدان، سنندج-کرمانشاه و مسیر سقز-بوکان از برنامههای پیشبینی شده برای پوشش سلامت زائران است.
آمادگی کامل اورژانس و مراکز درمانی
شاهغیبی با تأکید بر آمادهباش کامل اورژانس پیشبیمارستانی استان گفت: تمامی پایگاههای اورژانس در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و در صورت نیاز، هماهنگی لازم برای استفاده از ظرفیت استانهای همجوار نیز انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: بیمارستانهای دولتی، خصوصی، تأمین اجتماعی و نظامی استان و همچنین مراکز درمانی شهرستانهای تابعه باید آمادگی لازم برای پذیرش و ارائه خدمات احتمالی را داشته باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان تأمین تجهیزات پزشکی، ملزومات درمانی و ذخیره مناسب دارو را از اولویتهای حوزه سلامت عنوان کرد و گفت: تمهیدات لازم برای جلوگیری از کمبود احتمالی اقلام مورد نیاز درمانی در ایام برگزاری مراسم پیشبینی شده است.
شاهغیبی با اشاره به نقش دستگاههای امدادی و خدماترسان خاطرنشان کرد: همکاری و همافزایی با جمعیت هلالاحمر و سازمان بسیج جامعه پزشکی میتواند زمینه ارائه خدمات بهتر و مدیریت مطلوبتر این رویداد را فراهم کند.
وی همچنین بر تشدید فعالیت تیمهای بهداشت محیط و بازرسان حوزه سلامت تأکید کرد و افزود: نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، مجتمعهای بینراهی، اماکن عمومی و سایر مراکز مرتبط با حضور زائران با جدیت دنبال خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در پایان گفت: مجموعه سلامت استان از ۱۱ تا ۲۰ تیرماه با تمام توان برای ارائه خدمات درمانی، امدادی و بهداشتی به زائران و شرکتکنندگان در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب آمادگی دارد.
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