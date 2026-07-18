شاه غیبی: اورژانس کردستان با کمبود ۷۲ دستگاه آمبولانس مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، شعله شاه‌غیبی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای سلامت استان کردستان، گزارشی از وضعیت شاخص‌های سلامت استان ارائه کرد و اظهار کرد: بررسی شاخص‌های سلامت نشان می‌دهد کردستان در برخی حوزه‌ها وضعیت مطلوبی دارد، اما در برخی شاخص‌ها از جمله بیماری‌های غیرواگیر، حوادث ترافیکی، تغذیه و خدمات اورژانس نیازمند مداخلات جدی و برنامه‌ریزی بین‌بخشی است.

وی با اشاره به وضعیت شاخص‌های مختلف سلامت در استان افزود: برخی شاخص‌های سلامت در کردستان روند مناسبی دارند، اما در برخی موارد شاهد روند افزایشی هستیم که باید دلایل آن به‌صورت دقیق بررسی و برای کنترل آنها برنامه‌ریزی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: بخشی از مشکلات حوزه سلامت به عوامل اجتماعی و سبک زندگی مربوط است و دانشگاه علوم پزشکی به تنهایی قادر به مدیریت همه این عوامل نیست؛ بنابراین همکاری و همراهی دستگاه‌های مختلف برای ارتقای شاخص‌های سلامت ضروری است.

لزوم مداخله جدی برای کنترل بیماری‌های غیرواگیر

شاه‌غیبی با بیان اینکه بیماری‌های غیرواگیر بخش مهمی از عوامل مرگ‌ومیر را تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: اصلاح سبک زندگی و انجام خطرسنجی از مهم‌ترین اقدامات برای پیشگیری و کنترل این بیماری‌هاست.

وی افزود: با انجام خطرسنجی می‌توان افراد در معرض خطر را شناسایی و توصیه‌های لازم برای اصلاح سبک زندگی را به آنها ارائه کرد که این موضوع در نهایت می‌تواند به کاهش عوامل خطر و مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر کمک کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان تأکید کرد: برای بهبود شاخص‌های سلامت باید برنامه‌های پیشگیرانه تقویت شود و دستگاه‌های مختلف نیز در اجرای این برنامه‌ها مشارکت داشته باشند.

توجه به سلامت مادران، نوزادان و کودکان

شاه‌غیبی در ادامه بر ضرورت توجه به سلامت مادران، نوزادان و کودکان تأکید کرد و گفت: روند برخی شاخص‌های مرتبط با سلامت مادران و کودکان نیازمند بررسی و مداخله مستمر است.

وی افزود: تقویت مراقبت‌های دوران بارداری، ارتقای خدمات سلامت نوزادان و افزایش کیفیت مراقبت‌های ارائه‌شده به مادران و کودکان باید در دستور کار قرار گیرد تا از افزایش شاخص‌های نامطلوب جلوگیری شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به وضعیت تغذیه کودکان اظهار کرد: در برخی مناطق استان، وضعیت سوءتغذیه و مشکلات تغذیه‌ای کودکان نیازمند توجه جدی است.

شاه‌غیبی افزود: باید غربالگری فعال سوءتغذیه در مناطق دارای اولویت انجام شود و برنامه‌های حمایتی و مکمل‌های تغذیه‌ای با همکاری دستگاه‌های مرتبط و نهادهای حمایتی در اختیار خانواده‌های پرخطر قرار گیرد.

اجرای برنامه‌های ارتقای سلامت دهان و دندان

وی همچنین از اجرای برنامه‌هایی برای ارتقای سلامت دهان و دندان کودکان خبر داد و گفت: آموزش بهداشت دهان و دندان در مدارس، آموزش مسواک‌زدن گروهی و حمایت از کودکان مناطق محروم از جمله برنامه‌هایی است که در این زمینه دنبال می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان بر ضرورت همکاری سایر دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های سلامت تأکید کرد و افزود: ارتقای سلامت جامعه نیازمند مشارکت همه دستگاه‌هاست و نمی‌توان انتظار داشت دانشگاه علوم پزشکی به تنهایی همه مشکلات این حوزه را برطرف کند.

شاه‌غیبی با اشاره به اهمیت ارتقای سواد سلامت در جامعه بیان کرد: افزایش آگاهی مردم نسبت به مسائل سلامت و اصلاح سبک زندگی از موضوعات مهمی است که باید با همکاری دستگاه‌های مختلف دنبال شود.

وی گفت: بسیاری از عوامل مؤثر بر سلامت مردم خارج از حوزه وظایف دانشگاه علوم پزشکی قرار دارد و به همین دلیل لازم است ظرفیت دستگاه‌های مختلف برای ارتقای سواد سلامت و بهبود شاخص‌های سلامت به کار گرفته شود.

ضرورت همکاری برای کنترل تب مالت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیماری‌های واگیر گفت: برای کنترل برخی بیماری‌ها از جمله تب مالت، همکاری جدی میان دانشگاه علوم پزشکی، دامپزشکی و سایر دستگاه‌های مرتبط ضروری است.

شاه‌غیبی افزود: نظارت بر عرضه لبنیات سنتی، آموزش دامداران و افزایش آگاهی عمومی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کنترل این بیماری مؤثر باشد.

وی در ادامه به وضعیت اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اشاره کرد و گفت: از نظر تعداد پایگاه‌های اورژانس شهری و جاده‌ای، وضعیت استان قابل قبول است، اما زمان رسیدن نیروهای اورژانس بر بالین بیماران همچنان یکی از چالش‌های مهم این حوزه محسوب می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: زمان رسیدن اورژانس شهری بر بالین بیمار در استان به حدود ۱۲.۳ دقیقه رسیده که نسبت به گذشته بهبود یافته است، اما همچنان برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیازمند اقدامات بیشتری هستیم.

کردستان با کمبود ۷۲ دستگاه آمبولانس مواجه است

شاه‌غیبی با اشاره به وضعیت ناوگان اورژانس استان اظهار کرد: برای پوشش مناسب خدمات اورژانس، استان به ۱۴۴ دستگاه آمبولانس نیاز دارد، در حالی که در حال حاضر ۷۲ دستگاه آمبولانس در اختیار اورژانس قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر با کمبود ۷۲ دستگاه آمبولانس مواجه هستیم و این کمبود یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان تأکید کرد: تأمین آمبولانس تنها به معنای خرید خودرو نیست، بلکه موضوعی مرتبط با نجات جان شهروندان در دقایق طلایی است؛ چراکه در مواردی مانند سکته قلبی، سکته مغزی و حوادث، زمان رسیدن نیروهای امدادی نقش مهمی در نجات جان بیماران و کاهش عوارض دارد.

شاه‌غیبی در ادامه بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های درمانی استان تأکید کرد و گفت: برای ارتقای شاخص‌های درمانی باید ظرفیت‌های موجود تقویت و زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه پیدا کند.

وی افزود: با راه‌اندازی برخی بخش‌های درمانی و مراقبتی جدید، بخشی از مشکلات موجود در حوزه خدمات درمانی برطرف خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در پایان خاطرنشان کرد: داشبورد سلامت استان تصویری از وضعیت شاخص‌های مختلف سلامت ارائه می‌دهد و می‌تواند مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های کلان استان قرار گیرد؛ چراکه ارتقای سلامت مردم نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها، تصمیم‌گیری‌های فرابخشی و تخصیص منابع متناسب با نیازهای استان است.