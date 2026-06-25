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۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۶

افت فشار و قطعی آب در شهرهای استان بوشهر

افت فشار و قطعی آب در شهرهای استان بوشهر

بوشهر- شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اعلام کرد: به دلیل انجام تعمیرات اضطراری در خطوط انتقال آبرسانی خلیج فارس، فردا بعدازظهر آب شهرهای استان با افت فشار و قطعی آب مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در اطلاعیه ای اعلام کرد: به دلیل انجام تعمیرات اضطراری در خطوط انتقال آبرسانی خلیج فارس ، فردا ۵ تیر ماه از ساعت ۱۶ بعدازظهر لغایت ۹ صبح روز شنبه ۶تیرماه آب شهرهای استان به جز دیلم با افت فشار و قطعی آب مواجه خواهند شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر، شهرهای گناوه، آبپخش، شبانکاره، بوشهر ، تنگستان و دشتی ، دیر ، کنگان و عسلویه فردا با افت فشار و قطعی آب مواجه خواهند شد .

در این اطلاعیه از شهروندان درخواست شده است که با مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف آب تا برقراری به شرایط عادی و پایداری شرکت آب و فاضلاب استان را یاری رسانند.

کد مطلب 6870813

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