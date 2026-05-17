افت فشار و قطعی آب در برخی از شهرهای استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اعلام کرد: به دلیل انجام تعمیرات اضطراری در خطوط انتقال و تاسیسات آبرسانی خلیج فارس ، فردا ۲۸ اردیبهشت از ساعت هفت صبح لغایت ۱۸ برخی از شهرهای استان با افت فشار و دبی، و برخی دیگر با قطعی آب مواجه خواهند شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر، شهرهای دیلم، گناوه، آبپخش، شبانکاره، تنگستان و خورموج فردا با افت فشار و دبی آب روبه‌رو خواهند شد .

همچنین شهرها و روستاهای محدوده کاکی تا عسلویه به دلیل انجام تعمیرات در خطوط انتقال و تاسبسات آبرسانی با قطعی آب مواجه خواهند شد.

در این اطلاعیه از شهروندان این مناطق درخواست می گردد با مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف آب، شرکت آب و فاضلاب استان را در تأمین و توزیع پایدار آب یاری رسانند .