شهید شمخانی یک استراتژیست نظامی در سطح و تراز جهانی بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، عصر امروز پنجشنبه در مراسم گرامیداشت شهید امیر دریاسالار علی شمخانی گفت: امیر دریاسالار شمخانی یک استراتژیست نظامی در سطح و تراز جهانی بود و استراتژیست‌های بزرگ جهانی وقتی درباره او اظهارنظر می‌کنند، این چنین سخن می‌گویند.

استاندار خوزستان با اشاره به توانمندی‌های چندوجهی این شهید بزرگوار افزود: او هم کار ستاد را خوب می‌شناخت، هم کار عملیات را و اطلاعات عملیات را خوب می‌شناخت و در طراحی حملات بزرگی که صورت گرفت، نقش برجسته‌ای داشت.

موالی‌زاده با تأکید بر ویژگی‌های فردی شهید شمخانی اظهار کرد: او نکته‌سنج بود، به دقت سخن می‌گفت، فکر می‌کرد و آنگاه سخن می‌گفت و یک بانک واژگانی بسیار غنی داشت که حکایت از پویایی ذهن فعال او داشت؛ مرام، معرفت، اخلاق، رفاقت، صداقت و اشتیاق او برای توسعه استان، نگاه خیرخواهانه به محرومان و انسجام اقوام خوزستانی از دیگر ویژگی‌های او بود.

استاندار خوزستان با بیان اینکه رهبر شهیدمان، شهید شمخانی را به خوبی شناخته بودند، تصریح کرد: او امین رهبری و مورد اعتماد معظم‌له بود و ما هنوز شمخانی را آن‌گونه که باید و شاید نشناختیم.

موالی‌زاده با اشاره به شهدای بزرگ خوزستان بیان کرد: ما شهید تنگسیری را در آبادان به خاک سپردیم، شهید رشید را در دزفول به خاک سپردیم و شهید شمخانی را در مرکز استان داریم؛ ما بایستی خیابان‌ها و میادین خود را به نام شهدا ثبت کنیم و یادمان‌های ارزشمندی ایجاد کنیم.

استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش مجلس خبرگان در انتخاب رهبر جدید گفت: حضرت آیت‌الله موسوی جزایری و آیت‌الله حیدری که امشب در خدمتشان هستیم، نقش قابل توجهی در کنار سایر عزیزان خبرگان داشتند تا این اتفاق مبارک بیفتد.

موالی‌زاده افزود: هر فرد دیگری غیر از فرزند رشید مقام معظم رهبری انتخاب می‌شد، این مسیر امتداد پیدا نمی‌کرد و من این را با قاطعیت و از عمق جان می‌گویم که به فضل خداوند متعال این اتفاق افتاد.

استاندار خوزستان در پایان با تجلیل از خانواده شهید شمخانی اظهار کرد: ما تا پای جان پشت سر خلف صالح امام شهیدمان که در مکتب او درس آموخته و کارآزموده شده و اکنون سکان هدایت جمهوری اسلامی را به دست گرفته، خواهیم ایستاد و ملت بزرگ ایران شاهد پیروزی نهایی خواهد بود.