به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز دوشنبه در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید مصطفی عزیزی در شهرستان صیدون اظهار کرد: هنگامی که خون پاک سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام بر زمین ریخت، هنگامه‌ای در عالم به پا خاست؛ اکنون نیز با ریختن خون پاک رهبر شهیدمان، ولوله‌ای نه تنها در ایران و منطقه، بلکه در جهان به پا خاست.

وی با گرامیداشت یاد و نام رهبر فرزانه و حکیم شهید حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای، افزود: از نمایندگان مجلس خبرگان صمیمانه تشکر می‌کنیم که با اقدامی دقیق، کارشناسانه، به موقع و به جا، رهبر جدید را برگزیدند؛ یعنی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای که در مکتب پدر بزرگوار خویش درس آموخت و بر همه امور تسلط یافت.

استاندار خوزستان با بیان اینکه اقدام خبرگان رهبری بعد قانونی و حقوقی موضوع بود، تصریح کرد: بیعت شرعی نیز با حضور شما مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها و تجمع‌های شبانه محقق شد که نشان‌دهنده ایستادگی، مقاومت، روحیه انقلابی‌گری، ولایتمداری، وطن‌دوستی و دفاع شما از میهن و نظام مقدس است.

موالی‌زاده تأکید کرد: جمهوری اسلامی بر دو پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شده و تصمیم مجلس خبرگان رهبری از یک سو و ایستادگی مردم در میدان از سوی دیگر، فرآیند این انتخاب را تکمیل نمود؛ شخصیتی برگزیده شد که جامع‌الاطراف، جامع‌الصفات و جامع‌الشرایط است.

وی با توصیف صیدون به عنوان شهرستانی دلاورخیز و قهرمان، بیان کرد: امروز آمده‌ایم تا شهید عزیزمان افسر رشید سپاه اسلام یعنی سردار مصطفی عزیزی را تا دروازه بهشت بدرقه کنیم؛ جایی که رهبر عزیزمان ایستاده و در انتظار اوست تا او را در آغوش بگیرد.

استاندار خوزستان گفت: زبان در بیان عظمت روحی شما ملت بزرگ ایران قاصر است؛ شما معجزه‌ای در جهان پدید آوردید که با فرمول‌های عادی و مادی قابل تبیین نیست؛ ما به حول و قوه الهی در این مصاف پیروز این میدان بوده، هستیم و خواهیم بود.