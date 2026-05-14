موالی زاده: شهید سپهبد موسوی الگوی تلفیق بصیرت و شجاعت بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز پنجشنبه در مراسم گرامیداشت چهلم شهادت امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح گفت: امروز در مکان مقدسی گرد هم آمده‌ایم تا مراسم بزرگداشت افسر رشید سپاه اسلام، سردار سرافراز سید عبدالرحیم موسوی را که به درجه رفیع شهادت نائل آمده است، برگزار کنیم.

وی افزود: به روح بلند همه شهیدانی که در دوران دفاع مقدس اول، دفاع مقدس دوم و دفاع مقدس سوم یعنی جنگ رمضان (جنگ چهل‌روزه) به شهادت رسیدند، از سردار سلامی و سردار باقری گرفته تا سردار رشید، امیر موسوی، سردار خاکپور، امیر نصیرزاده، امیر دریاسالار شمخانی و همه شهدای والامقام درود می‌فرستیم.

استاندار خوزستان تصریح کرد: در کلام امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه می‌بینیم که یاران پیامبر اکرم(ص) آگاهی و بینش خود را بر سلاح خود مقدم داشتند. این نکته بسیار مهمی است.

موالی‌زاده بیان کرد: امروز رژیم پوشالی صهیونیستی به دنبال این است که از نیل تا فرات را بگیرد، اما این توطئه قطعاً و یقیناً خنثی خواهد شد و این آرزو را به گور خواهند برد. آمریکای جنایتکار نیز که به دنبال توسعه سرزمینی است، امروز می‌خواهد ایران اسلامی، ایران متمدن، ایران کهن و کانون اشتیاق اهل بیت(ع) را به دوران سنگ برگرداند.

وی اظهار داشت: خلاقیت و ابتکار ایرانیان این بوده که سنگ را تبدیل به تمدن کردند و دشمن می‌خواهد تمدن را تبدیل به سنگ کند. ملت بزرگ ایران به حول قوه الهی پیروز و دشمن محکوم به شکست و نابودی و خواری است.

استاندار خوزستان با اشاره به جایگاه رهبر معظم انقلاب گفت: نکته بسیار مهم این است که رهبر عزیز ما همواره حامی ارتش دلاور جمهوری اسلامی ایران بوده است. از ابتدای پیروزی انقلاب زمزمه‌هایی برای انحلال ارتش مطرح می‌شد، اما شخصیت محوری و کلیدی امام راحل(ره) و بعد از ایشان مقام معظم رهبری ایستاد و فرمودند ارتش نباید منحل شود.

موالی‌زاده تاکید کرد: ارتشیان عزیز ما در کنار سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، مرزبانان و همه حافظان امنیت، تمام‌قد ایستادند و نشان دادند که شایسته این دیدگاه حکیمانه و فرزانه هستند.

وی درباره شخصیت علمی و عملیاتی شهید موسوی عنوان کرد: امیر سپهبد موسوی جنگ را در دوره‌های نظری دانشگاه عالی دفاع ملی آموخت و به دیگران یاد داد. هشت سال تمام در دفاع مقدس در جبهه‌های غرب، جنوب و جنوب‌غرب در رسته توپخانه حضور داشت و پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری طی کرد.

استاندار خوزستان یادآور شد: پس از شهادت سردار باقری، مقام معظم رهبری وی را به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برگزید. شهید موسوی ایده‌ها را به طرح، طرح‌ها را به برنامه و برنامه‌ها را به عمل و عملیات می‌رساند. ذهنی بسیار فعال، بهره هوشی بسیار بالا، قدرت هماهنگی مثال‌زدنی، ولایت‌پذیری، شجاعت، صلابت، رشادت، ایمان و تعهد، او را ساخته بود.

موالی‌زاده در پایان بیان کرد: درود می‌فرستیم بر روح بلند همه شهیدان از صدر اسلام تا کنون و با صدای بلند می‌گوییم که زیر بار ذلت نخواهیم رفت.