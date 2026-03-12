مراسم تشییع شهید شمخانی صحنه وفاداری مردم به قهرمانان ملی است

سید محمدرضا موالیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شخصیت و جایگاه امیر دریابان شهید علی شمخانی اظهار کرد: این فرمانده برجسته از فرزندان نامآور خوزستان و از چهرههای اثرگذار نظامی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران بود که عمر خود را در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی، امنیت ملی و اقتدار کشور سپری کرد.
وی افزود: شهید شمخانی از نسل فرماندهانی بود که از سالهای مبارزه با رژیم پهلوی در میدان حضور داشت و پس از پیروزی انقلاب نیز در مسئولیتهای مختلف نظامی و دفاعی نقشآفرینی کرد و در دوران دفاع مقدس با فرماندهی سپاه خوزستان خدمات ماندگاری در دفاع از مرزهای کشور و مردم این استان ارائه داد.
استاندار خوزستان توضیح داد: این فرمانده شهید در سالهای پس از جنگ نیز در مسئولیتهای مهمی همچون فرماندهی نیروی دریایی ارتش و سپاه، وزارت دفاع و حضور در سطوح عالی تصمیمگیری امنیتی کشور منشأ خدمات ارزشمندی بود و به عنوان یکی از چهرههای تاثیرگذار در تقویت توان دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی شناخته میشود.
وی ادامه داد: دانش نظامی، نگاه راهبردی و تجربه میدانی شهید شمخانی موجب شد در حوزههای مختلف دفاعی و امنیتی نقشآفرینی کند و آخرین مسئولیت وی نیز دبیری شورای دفاع و مشاورت فرمانده معظم کل قوا بود که در همین جایگاه نیز در کنار جمعی رهبر شهید انقلاب اسلامی و برخی فرماندهان عالیرتبه کشور به شهادت رسید.
موالیزاده بیان کرد: مردم خوزستان همواره قدردان فرزندان رشید خود بودهاند و بدون تردید آیین تشییع پیکر این فرمانده شهید نیز به صحنهای باشکوه از وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی تبدیل خواهد شد.
وی گفت: از همه مردم شریف و قدرشناس خوزستان و به ویژه مردم اهواز دعوت میکنم با حضور گسترده در آیین تشییع پیکر مطهر شهید علی شمخانی که روز جمعه همزمان با مراسم روز جهانی قدس برگزار میشود، بار دیگر وحدت، همبستگی و قدرشناسی خود از مجاهدتهای این فرمانده بزرگ را به نمایش بگذارند.
