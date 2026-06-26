اسامی محصولات مراقبت از مو غیرمجاز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: برخی از محصولات مراقبت از مو عرضه‌شده در سطح بازار، به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و تأییدیه‌های ایمنی، در فهرست فرآورده‌های غیرمجاز قرار گرفته‌اند.

اسامی محصولات غیرمجاز

شامپو

▫️ Loreal

▫️ Moluoge Oil

▫️ AKSENTIDO

▫️ SUKIN (Deep Cleanse Shampoo)

▫️ DISAAR (Black Hair Shampoo / A Wash Black Shampoo)

ماسک و کرم مو

▫️ Pantene

▫️ Moluoge Oil

▫️ ECHOSLINE (Ki-Power Veg Mask)

▫️ RESTOREX (Hair Mask)

روغن و سرم مو

▫️ Pantene

️ Loreal

▫️ ARMAME (Keratin Argan Serum)

▫️ ENZO (Hair Serum)

▫️ LOSSOFF (Magic Complex)

روغن و سرم ماساژ سر

▫️ Max Lady (بادام، شترمرغ، جینسینگ)

مصرف این محصولات به دلیل نامشخص بودن منشأ تولید و ترکیبات شیمیایی، می‌تواند منجر به حساسیت پوستی، ریزش مو، التهاب فولیکول یا حتی جذب مواد سمی از طریق پوست سر شود و در اولویت نظارت‌های سازمان قرار دارد.

از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونت‌های غذا و دارو گزارش دهند.

سازمان غذا و دارو اقدامات لازم برای جمع‌آوری این فرآورده‌ها و برخورد با متخلفان را در دستور کار دارد.