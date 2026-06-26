اسامی محصولات مراقبت از مو غیرمجاز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: برخی از محصولات مراقبت از مو عرضهشده در سطح بازار، به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و تأییدیههای ایمنی، در فهرست فرآوردههای غیرمجاز قرار گرفتهاند.
اسامی محصولات غیرمجاز
شامپو
▫️ Loreal
▫️ Moluoge Oil
▫️ AKSENTIDO
▫️ SUKIN (Deep Cleanse Shampoo)
▫️ DISAAR (Black Hair Shampoo / A Wash Black Shampoo)
ماسک و کرم مو
▫️ Pantene
▫️ Moluoge Oil
▫️ ECHOSLINE (Ki-Power Veg Mask)
▫️ RESTOREX (Hair Mask)
روغن و سرم مو
▫️ Pantene
️ Loreal
▫️ ARMAME (Keratin Argan Serum)
▫️ ENZO (Hair Serum)
▫️ LOSSOFF (Magic Complex)
روغن و سرم ماساژ سر
▫️ Max Lady (بادام، شترمرغ، جینسینگ)
مصرف این محصولات به دلیل نامشخص بودن منشأ تولید و ترکیبات شیمیایی، میتواند منجر به حساسیت پوستی، ریزش مو، التهاب فولیکول یا حتی جذب مواد سمی از طریق پوست سر شود و در اولویت نظارتهای سازمان قرار دارد.
از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونتهای غذا و دارو گزارش دهند.
سازمان غذا و دارو اقدامات لازم برای جمعآوری این فرآوردهها و برخورد با متخلفان را در دستور کار دارد.
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