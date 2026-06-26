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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶

ادعا درباره آزادی خدمه ایرانی نفتکش توقیف شده توسط آمریکا

ادعا درباره آزادی خدمه ایرانی نفتکش توقیف شده توسط آمریکا

وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد که ۲۲ نفر از خدمه ایرانی یک نفتکش را که پیشتر توسط آمریکا توقیف شده بود، تحویل گرفته و شبکه العربیه هم مدعی انتقال آنها به ایران شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرد که ۲۲ نفر از خدمه ایرانی یک نفتکش که در جریان جنگ اخیر از سوی آمریکا بازداشت شده بودند، به کراچی رسیده اند.

بر اساس این گزارش، «اسحاق دار» ضمن اعلام این خبر افزود: ما با سفارت ایران برای تسهیل بازگشت خدمه آزاد شده ایرانی هماهنگی می‌کنیم.

شبکه تلویزیونی العربیه هم مدعی شد که آمریکا ۲۲ تبعه ایرانی خدمه یک نفتکش توقیف ‌شده را به پاکستان تحویل داده و اسلام آباد هم آنها را به تهران تحویل داده است.

هنوز موضع‌گیری رسمی ایران درباره این خبر منتشر نشده و به نام این نفتکش و زمان و مکان دقیق توقیف آن هم اشاره نشده است.

کد مطلب 6871396

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