ادعا درباره پیشرفت در مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ یک منبع رسمی لبنانی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره مدعی شد که پیشرفت قابل توجهی در روند مذاکرات بین لبنان و اسرائیل در واشنگتن حاصل شده است.

این منبع لبنانی افزود: بر سر دو منطقه نمونه اشغال‌ شده که نیروهای اسرائیلی از آنها خارج خواهند شد، توافق شده است. این عقب‌نشینی طبق جدول زمانی پلکانی انجام خواهد شد که مقدمه‌ای برای خروج کامل اسرائیل در آینده خواهد بود.

وی تأکید کرد: همچنین بر سر متن چارچوب همکاری مشترک بین لبنان و اسرائیل توافق شده است و امروز پس از اعلام موافقت همه طرف‌ها با مفاد اعلامیه حسن نیت، امضا خواهد شد.

خبرنگار اکسیوس هم به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد: توافق چارچوب با لبنان به دست آمده است.

الجزیره همچنین گزارش داد که توافق بین لبنان و اسرائیل با حضور وزیر خارجه آمریکا امضا خواهد شد.

کانال ۱۳ اسرائیل اعلام کرد توافق بین لبنان و اسرائیل به زودی امضا خواهد شد و شامل به رسمیت شناختن حاکمیت هر کشور بر سرزمین‌های یکدیگر خواهد بود. همچنین اسرائیل از برخی مناطق عقب‌ نشینی کرده و آنها را به ارتش لبنان تحویل خواهد داد.