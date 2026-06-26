به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی‌زاده عصر امروز جمعه به مناسبت سالروز شهادت شهید علی هاشمی با حضور در منزل خانواده این فرمانده دوران دفاع مقدس با گرامیداشت یاد و خاطره شهید علی هاشمی اظهار کرد: شهید علی هاشمی نماد ولایتمداری، اخلاص و مقاومت جوانان عرب خوزستان است و تاریخ حماسه، ایثار و جان‌فشانی این استان با نام و مجاهدت‌های این فرمانده بزرگ گره خورده است.

نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی افزود: مدیریت و فرماندهی قرارگاه نصرت، نشان‌دهنده استعداد کم‌نظیر شهید علی هاشمی در حوزه اطلاعات، طراحی عملیات و فرماندهی نظامی بود و ابتکارات وی در جبهه‌های جنوب، نقش مهمی در موفقیت رزمندگان اسلام ایفا کرد.

موسوی‌زاده با اشاره به شهید سیلاوی بیان کرد: این شهید والامقام به عنوان یکی از جوانان برومند حمیدیه، در رکاب شهید علی هاشمی دلاورانه از اسلام و ایران دفاع کرد و نام او نیز در کنار دیگر شهدای منطقه ماندگار است.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی الگوهای دفاع مقدس به نسل جوان تصریح کرد: پیگیر آن هستیم که سرگذشت، مجاهدت‌ها و ابعاد شخصیتی شهید علی هاشمی در کتب درسی بومی دانش‌آموزان خوزستان گنجانده شود تا نوجوانان و جوانان استان بیش از پیش با این چهره اثرگذار دفاع مقدس آشنا شوند.

نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب درباره شهید علی هاشمی گفت: اینکه از این شهید با عنوان «سردار هور» یاد شده، نشان‌دهنده جایگاه ممتاز وی در دفاع از هورالعظیم، فرماندهی هوشمندانه و نقش تعیین‌کننده او در دفاع مقدس است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت فرهنگی یادمان شهید علی هاشمی عنوان کرد: این یادمان امروز به محلی برای انس هیئت‌های مذهبی و برگزاری برنامه‌های فرهنگی، دینی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تبدیل شده و نقش مهمی در انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان ایفا می‌کند.

موسوی‌زاده بیان کرد: شهید قاسم سلیمانی همواره با احترام و علاقه از شهید علی هاشمی یاد می‌کرد و این ارادت، بیانگر جایگاه والای سردار هور در میان فرماندهان برجسته دفاع مقدس است.