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۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۸

شهید علی هاشمی باید وارد کتاب‌های درسی خوزستان شود

شهید علی هاشمی باید وارد کتاب‌های درسی خوزستان شود

اهواز - نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس گفت: پیگیر آن هستیم که سرگذشت و مجاهدت‌های شهید علی هاشمی در کتاب‌های درسی دانش‌آموزان خوزستان گنجانده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی‌زاده عصر امروز جمعه به مناسبت سالروز شهادت شهید علی هاشمی با حضور در منزل خانواده این فرمانده دوران دفاع مقدس با گرامیداشت یاد و خاطره شهید علی هاشمی اظهار کرد: شهید علی هاشمی نماد ولایتمداری، اخلاص و مقاومت جوانان عرب خوزستان است و تاریخ حماسه، ایثار و جان‌فشانی این استان با نام و مجاهدت‌های این فرمانده بزرگ گره خورده است.

نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی افزود: مدیریت و فرماندهی قرارگاه نصرت، نشان‌دهنده استعداد کم‌نظیر شهید علی هاشمی در حوزه اطلاعات، طراحی عملیات و فرماندهی نظامی بود و ابتکارات وی در جبهه‌های جنوب، نقش مهمی در موفقیت رزمندگان اسلام ایفا کرد.

موسوی‌زاده با اشاره به شهید سیلاوی بیان کرد: این شهید والامقام به عنوان یکی از جوانان برومند حمیدیه، در رکاب شهید علی هاشمی دلاورانه از اسلام و ایران دفاع کرد و نام او نیز در کنار دیگر شهدای منطقه ماندگار است.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی الگوهای دفاع مقدس به نسل جوان تصریح کرد: پیگیر آن هستیم که سرگذشت، مجاهدت‌ها و ابعاد شخصیتی شهید علی هاشمی در کتب درسی بومی دانش‌آموزان خوزستان گنجانده شود تا نوجوانان و جوانان استان بیش از پیش با این چهره اثرگذار دفاع مقدس آشنا شوند.

نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب درباره شهید علی هاشمی گفت: اینکه از این شهید با عنوان «سردار هور» یاد شده، نشان‌دهنده جایگاه ممتاز وی در دفاع از هورالعظیم، فرماندهی هوشمندانه و نقش تعیین‌کننده او در دفاع مقدس است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت فرهنگی یادمان شهید علی هاشمی عنوان کرد: این یادمان امروز به محلی برای انس هیئت‌های مذهبی و برگزاری برنامه‌های فرهنگی، دینی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تبدیل شده و نقش مهمی در انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان ایفا می‌کند.

موسوی‌زاده بیان کرد: شهید قاسم سلیمانی همواره با احترام و علاقه از شهید علی هاشمی یاد می‌کرد و این ارادت، بیانگر جایگاه والای سردار هور در میان فرماندهان برجسته دفاع مقدس است.

کد مطلب 6871451

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