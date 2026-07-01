تشییع رهبر شهید انقلاب پیام انسجام ملت ایران به جهان است

سید محسن موسویزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه تشییع در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، نمادی از وفاداری مردم به مسیر، اندیشهها و ارزشهایی است که یک رهبر در جامعه دنبال کرده است.
وی افزود: در تاریخ اسلام نیز حضور مردم در آیینهای تشییع شخصیتهای بزرگ همواره حامل پیامهای اجتماعی و فرهنگی بوده و نشان داده است که باورها و آرمانهای یک ملت با تبلیغات و فضاسازیهای رسانهای از بین نمیرود.
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تشییع رهبر شهید انقلاب میتواند نشاندهنده استحکام پیوند مردم با آرمانهای انقلاب باشد و ثابت کند سرمایههای فکری و اجتماعی یک ملت با عملیات روانی دشمنان تضعیف نخواهد شد.
وی گفت: برخی رسانههای معاند تلاش میکنند میان مردم و ارزشهای انقلاب اسلامی، فاصله ایجاد کنند اما حضور گسترده مردم در چنین مراسمی پاسخی روشن به این روایتسازیها خواهد بود و نشان میدهد واقعیت جامعه را نمیتوان با تبلیغات وارونه تغییر داد.
موسویزاده ادامه داد: دشمنان جمهوری اسلامی همواره سعی کردهاند تصویر متفاوتی از میزان حمایت مردم از ارزشهای انقلاب ارائه کنند اما حضور ملت در صحنههای مهم تاریخی این تحلیلها را با واقعیتهای اجتماعی مواجه میکند.
وی بیان کرد: تشییع رهبر شهید انقلاب علاوه بر ابعاد عاطفی و انسانی، دارای پیام مهمی برای افکار عمومی جهان است؛ پیامی که بر ماندگاری اندیشهها، انسجام ملی و نقش مردم در تحولات اجتماعی تأکید دارد.
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مسئولان باید این حضور مردمی را سرمایهای بزرگ بدانند و با خدمت صادقانه، زمینه تقویت اعتماد عمومی و همبستگی ملی را فراهم کنند.
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