مازندران در آستانه خودکفایی بذر گندم؛ برداشت ۱۵۰ هزار تن محصول

اسداله تیموری یانسری در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حدود ۷۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی مازندران در سال زراعی جاری به کشت گندم اختصاص یافته است، اظهار کرد: با اجرای برنامههای فنی و رعایت الگوی کشت، تولید این محصول راهبردی به بیش از ۱۵۰ هزار تن خواهد رسید.
وی با تأکید بر برنامهریزی برای ارتقای کیفیت تولید، افزود: در کنار برداشت گندم، تولید بذر گواهیشده نیز با همکاری شرکتهای تخصصی و دارای مجوز در حال انجام است تا کشاورزان در فصل زراعی آینده به بذر استاندارد و باکیفیت دسترسی داشته باشند.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: توسعه ظرفیت تولید بذر در استان، مازندران را به جایگاهی رسانده که علاوه بر تأمین کامل نیاز داخلی، امکان ارسال بخشی از بذر گواهیشده به استانهای همجوار نیز فراهم شده است.
تیموری یانسری با اشاره به اهمیت استفاده از بذرهای اصلاحشده در افزایش عملکرد مزارع خاطرنشان کرد: تقویت تولید بذر گواهیشده، گامی مؤثر در افزایش بهرهوری، پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی کشور به شمار میرود.
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